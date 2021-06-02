Российский рэпер Face вспомнил, как на его концерт пришел сын Порошенко

Российский рэпер Face рассказал о том, что дважды видел сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила на своих выступлениях.

Один раз летом 2018 года на фестивале Atlas Weekend в Киеве, а второй - в Лондоне, когда молодой человек поднялся на сцену и исполнил с ним несколько песен, после чего разгорелся громкий скандал.

Своими воспоминаниями Face поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Действительно, он там был (на концерте в Лондоне в 2020 году - Ред.), и вылетел ко мне на сцену. Я даже не знал, что это он... Как когда-то он приходил еще с другими детьми Порошенко на фестиваль. Это был Atlas Weekend, в 2018 году летом. Послушать меня, других исполнителей они приходили. И мне показывали его. Но потом я уже забыл - два года прошло", - рассказал рэпер.

По его словам, через несколько дней после концерта в Лондоне зимой 2020 года он увидел новости о Михаиле Порошенко во всех новостях.

"И оп - через день-два - это во всех новостях: сын Порошенко на концерте Фейса в какой-то майке.... Не, он был не в майке, там украинские СМИ накопали другую тему против него, что он просто на фотографии где-то был в олимийке с надписью Russia. На концерте, по-моему, не был. На концерте он прыгал, скакал, бегал. Я даже не знал, что это он. Я просто вижу: чувак месится, жесткий какой-то фанат, я его на сцену поднял, и мы там вместе попрыгали, а потом оказалось, что это сын Порошенко", - вспомнил Face.

По мнению исполнителя, осуждать Михаила Порошенко не стоит - ни за то, что он ходит на концерты российских исполнителей, ни за то, как он себя идентифицирует.

"За это что, его осуждать что ли? Ну молодой пацан, любит развлекаться, веселиться. И даже то, что он как-либо себя идентифицирует, как какого-то не просто там русского, украинца, а "Русь святая" - это же тоже хорошо. Я надеюсь, это то, к чему мы все вернемся. Что и я смогу назвать себя украинцем, и украинцы не будут гнушаться нас", - заявил рэпер.