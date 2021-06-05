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События Сегодня, 17:3965
Мэру Николаева последствиями из-за открытия в городе магазина, принадлежащего россиянам пригрозил Данилов

В Николаеве разгорается скандал вокруг возобновления в городе работы магазина Mere, который является проектом владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор". На днях стало известно, что сеть планирует открыть в городах Украины до конца года 40 магазинов.

На эту информацию отреагировал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, пригрозив применить "меры" к местной власти городов, где откроются магазины российской сети, пишут "НикВести".

"Как это вообще возможно. Это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены меры, потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Алексей Данилов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич не заставил ждать себя с ответом и публично выразил удивление, как мэр и депутаты могут повлиять на работу магазина. По его словам, этой ситуацией должны заниматься органы государственной исполнительной власти. Речь идет о ГАСК, прокуратуре, налоговой, Госпотребслужбе.

"Откровенно говоря, я когда прочитал эту новость, был немного удивлен. Насколько я понимаю, наше государство движется в направлении дерегуляции бизнеса и всех экономических отношений в нашей стране. В данном конкретном случае, я не понимаю, где городской голова и депутаты городского совета в процессе, который называется "Открытие магазина". Есть украинское юридическое лицо, есть площади, есть объект недвижимости, зарегистрирован на украинское лицо. Наверное, городской голова вместе со всем городским советом никак не может повлиять на работу данного заведения, ни на его открытие, ни на его контроль", - заявил мэр Николаева и предположил, что секретарь СНБО сделал свое заявление, просто быстро отвечая на вопрос журналиста.

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Теги: news, новости, Украина, Данилов, 7dniv, 7dnivinfo  
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