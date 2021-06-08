Владелец СТО под Одессой поругался со знакомым, застрелил его и покончил с собой

В Одесской области в населенном пункте Великая Михайловка местный предприниматель застрелил знакомого, после чего покончил с собой.

Об этом "Стране" сообщили источники в полиции.

Инцидент произошел в 03:32 15 июня. В отделение Раздельнянского районного отдела полиции №1 ГУНП в Одесской области поступило сообщение по линии "102" о том, что в пгт Великая Михайловка по вул. Старомихайловская, 16 возле входной двери лежит неизвестный мужчина.

Как установила следственном-оперативная группа выяснила, что по месту жительства владельца СТО Виталия Бучко, который выпивал с безработным Степаном Нарлы, возник конфликт на бытовой почве, во время которой Бучко выстрелил из собственного гладкоствольного ружья "ИЖ27М" в Нарлы. В результате мужчина скончался на месте. После чего предприниматель выстрелил в себя.

Осмотр места происшествия продолжается, изъято орудие преступления (гладкоствольное ружье "ИЖ27м").