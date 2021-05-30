Текст совместного заявления Путина и Байдена после саммита в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам переговоров в Женеве все же приняли совместное заявление.

В нем говорится, что Россия и США "даже в периоды напряженности способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны". Также лидеры выразили приверженность контролю на ядерными вооружениями.

Публикуем текст заявления полностью:

"Мы, Президент Российской Федерации В. В. Путин и президент Соединенных Штатов Америки Джо Р. Байден, отмечаем; Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере. снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков".