Еще три центра вакцинации сегодня откроют в Киевской области

В Киевской области заработают еще три центра вакцинации от коронавируса. Расположены они в Ирпене, Борисполе и Славутиче. Уже c четверга, 17 июня жители этих городов смогут сделать прививку от Covid-19 по месту жительства.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной госадминистрации (КОГА).

"Мы увеличиваем количество центров вакцинации, чтобы как можно больше желающих жителей области имели возможность приобщиться к кампании по иммунизации против Covid-19", - сказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Все центры в области будут работать с 17 по 19 июня включительно. В эти дни прививку можно сделать с 09:00 до 20:00. Центры расположены по таким адресам:

- Бровары, ГКЦ Прометей, бульвар Независимости, 4;

- Белая Церковь, помещения детско-юношеской спортивной школы №1 по ул. Героев Небесной Сотни, 46а;

- Борисполь, помещения детско-юношеской спортивной школы, ул. 1 Мая, 4;

- Ирпень, помещение спортзала СОШ №17, ул. Тищенко, 10;

- Славутич, ДК "Энергия", проспект Дружбы народов, 7.

В КОГА напомнили, что прививки смогут получить все те, кто зарегистрировался в листе ожидания приложения "Дия" или в контакт-центре Минздрава. Вакцинируют тех, кто был предварительно приглашен на прививку, а также всех желающих из другой очереди, которым еще не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания.

Также вакцинироваться можно в порядке живой очереди при наличии паспорта гражданина Украины или ID-карты и идентификационного кода, а также декларации с семейным врачом.