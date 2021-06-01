 

На "Новой почте" в Киеве выкрали посылку с новым iPhone последней модели

События Сегодня, 10:5146
На "Новой почте" в Киеве выкрали посылку с новым iPhone последней модели

Во вторник, 15 июня, от воровства пострадал клиент службы "Новая почта". Кража произошла в киевском отделении частного почтового сервиса, что в переулке Евгения Гуцало (бывший переулок Кутузова).

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, жертвой кражи стал 24-летний киевлянин.

Мужчина пришел в отделение днем, а накануне заказал новый iPhone последней модели и оплатил всю стоимость, чтобы гаджет доставили быстрее. Каково же было его удивление, когда на почте ему заявили, что он недавно уже забрал свой товар. Мужчина спросил, каким образом сотрудники почты идентифицировали лже-заказчика, на что в отделении ответили: мол, тот показал документы и назвал уникальный код получателя из смс-сообщения, которое отправляют только клиентам.

Выходит, липовый покупатель откуда-то узнал конфиденциальную информацию о настоящем заказчике.

Раздосадованный клиент обратился в полицию. Правоохранители начали расследование уголовного производства по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье - до трех лет ограничения свободы.

Сейчас полиция проверяет камеры наблюдения на почте, чтобы вычислить пройдоху. Следствие не исключает соучастия в краже кого-то с почты либо несанкционированного доступа к клиентской базе. Ведь информация о клиентах хранится только в службе.

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Теги: news, новости, Украина, Нова_Почта, 7dniv, 7dnivinfo, кража  
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