Восемь подростков в Ивано-Франковске отравились неизвестным веществом

В общежитии Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса подростки отравились неизвестным веществом, предварительно природным газом. Восемь из них госпитализированы. Трое молодых людей в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в оперативной сводке.

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на четверг, 17 июня. После полуночи в Ивано-Франковске по улице Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса, а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похожего на природный газ).

В результате происшествия пострадали восемь подростков (2004 и 2005 года рождения) из общежития колледжа. Их доставили в больницу. Три человека находятся в тяжелом состоянии и еще пять в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет.

Кроме того, в ГСЧС рассказали, что специалисты провели замеры воздуха, одна опасных веществ там не обнаружили.

Всего привлекалось 36 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 23 человека и 6 единиц техники.

"По состоянию на 07.00 17 июня резкого запаха в воздухе не ощущается", - добавили спасатели.