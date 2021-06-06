Иск на миллиард к совладельцу “Цитруса” подал Корбан

Юристы известного бизнесмена из Днепра Геннадия Корбана, который в марте стал совладельцем "Цитруса", подали исков на общую сумму более одного миллиарда гривен к партнеру-совладельцу компании Григорию Топалу.

Об этом Корбан написал на своей странице в Facebook.

По его словам, иски подали группе юридических лиц, которые контролирует Топал, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.

"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", - написал он.

Корбан добавил, что речь идет: