В Раде после заявления Потураева о расстреле ОПЗЖ подрались Нардепы

"Слуга народа" Никита Потураев заявил, что эпоха бедности в Украине закончится, когда народ восстанет и линчует членов "ОПЗЖ".

17 июня народные депутаты от фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" подрались у трибуны Верховной Рады после слов Никиты Потураева. Инцидент показали на телеканале "Рада".

Конфликт между членами парламента вспыхнул во время обсуждения поправок в закон о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Нардеп Александр Лукашев от "ОПЗЖ" выступил против высоких зарплат сотрудников совета, а в ответ глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказался о физической расправе над оппозиционерами.

"У нас спросили, когда закончится эпоха бедности — тогда, когда закончится эпоха вранья. А кончится она тогда, когда восставший народ вытащит эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет". — заявил Никита Потураев.

После этого представители "ОПЗЖ" попытались заблокировать трибуну, за которой все еще стоял Никита Потураев. Члены "Слуги народа" выступили в защиту коллеги по фракции и попытались силой оттеснить оппонентов, в результате чего началась потасовка. Из-за конфликта спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв.

После его окончания Никита Потураев извинился перед "ОПЗЖ" за то, что его слова "были восприняты как оскорбление и призыв к насильственным действиям". Нардеп также заявил, что ни один человек в зале заседаний не заслуживает репрессий.

"Извиняюсь, эмоции иногда зашкаливают. Точно не имел этого в виду", — подчеркнул Потураев.

17 июня нардепы продолжают рассмотрение поправок к законопроекту №4107 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", который инициировали Никита Потураев и Евгения Кравчук. 15 декабря 2021 года Верховная Рада одобрила проект в первом чтении.

Среди прочего документ предусматривает повышение зарплат сотрудникам Нацсовета, чтобы "обеспечить достаточные материальные условия для надлежащего исполнения ими служебных обязанностей". Так главе предлагают платить 40 прожиточных минимумов (более 90 тысяч гривен), а рядовому члену — 33 минимума или 75 тысяч гривен.