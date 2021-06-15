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События Сегодня, 14:02104
"Сто лет на вооружении": в России модернизируют РПГ-7 для еще 30 лет эксплуатации

Разработчики хотят улучшить характеристики оружия, чтобы можно было поражать технику на более дальней дистанции.

Российская оборонная промышленность модернизирует гранатомет РПГ-7В2. Об этом сообщает ТАСС.

НПО "Базальт" ведет работы по модернизации советского гранатомета. Работы ведутся по повышению точности стрельбы за счет применения других прицельных устройств. Нынешняя модификация точность стрельбы составляет примерно 40-50 см на дальность прямого выстрела 150 метров. Планируется же повысить точность до 1 км с точностью до 5 метров.

По словам представителей завода, несмотря на 60 лет с момента принятия РПГ-7 в армию, у него есть "большое будущее".

"За этим гранатометом, я считаю, еще лет 30 большое будущее, оно связано с модернизацией как самого гранатомета, так и с разработкой все новых и новых выстрелов с повышенной эффективностью", — заявил начальник КБ "Базальта" Николай Середа.

Новые выстрелы позволяют поражать не только бронетехнику, но и живую силу противника благодаря выстрелам термобарического типа ТБГ-7В.

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