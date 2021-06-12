В Арктике скоро наступит глобальное потепление

После недавней экспедиции по Арктике, эксперты заключили, что Северный Ледовитый океан погибает и, что арктический лед в летний период времени исчезнет всего за несколько десятилетий.

Переломный момент для необратимого глобального потепления, возможно, уже наступил, отметил исследователь Маркус Рекс, возглавлявший крупнейшую в истории экспедицию в Арктику с участием 300 ученых из 20 стран, пишет Science Alert.

Командна вернулась в Германию в октябре, после 389 дней дрейфа по Арктике, принеся домой сокрушительное доказательство того, что Северный Ледовитый океан погибает и предупреждение о том, что лед в летний период времени исчезнет всего за несколько десятилетий. Экспедиция стоимостью 140 миллионов евро также привезла 150 терабайт данных и более 1000 образцов льда.

"Мы обнаружили, что арктический морской лед отступал быстрее весной 2020 года, чем с начала фиксирования записей, и что его распространение летом было лишь вдвое меньше, чем несколько десятилетий назад. Толщина льда, в свою очередь, оказалась так же вдвое меньше, а температура измерялась на 10 градусов выше, чем во время экспедиции "Фрам", предпринятой исследователями и учеными Фритьофом Нансеном и Яльмаром Йохансеном в 1890-х годах", — рассказал Рекс.

Из-за меньшей площади морского льда океан мог поглощать больше тепла летом, это означает, что формирование ледяного покрова осенью происходило медленнее, чем обычно.

"Дальнейшие исследования и анализ результатов позволит нам определить, сможем ли мы по-прежнему сохранять круглогодичный арктический морской лед с помощью жесткой защиты климата или же мы уже прошли этот важный переломный момент в климатической системе", — добавил Рекс, призывая к быстрым действиям, чтобы остановить потепление.

Мировые лидеры договорились в соответствии с Парижским соглашением в 2015 году, удерживать рост глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

"Трудно осознавать, что мы, возможно, последнее поколение, которое может застать Арктику, в которой летом все еще есть морской ледяной покров. Этот покров, являющийся жизненно важным пространством для белых медведей, постепенно сокращается", — заключила ученый Стефани Арндт, изучающая физические свойства морского льда.

Данные, собранные в ходе экспедиции, включают информацию об атмосфере, океане, морском льду и экосистемах. Ожидается, что в период с 2021 по 2023 год будет опубликовано несколько сотен научных публикаций, анализирующих полученные результаты.

Среди собранных данных были также пробы воды из-подо льда для изучения растительного планктона и бактерий и лучшего понимания того, как морская экосистема функционирует в экстремальных условиях. В течение года почти непрерывно измерялось более 100 параметров.

Ученые надеются, что такое обилие информации поспособствует разработке моделей, которые помогут предсказать, как будут выглядеть жара, проливные дожди или штормы через 20, 50 или 100 лет.