Похищение латвийца, который прилетел с ней в Киев организовала Британка

В Киеве правоохранители разоблачили британку, которая организовала похищение латвийца.

Она и двое ее местных подельников заставили отдать им более 15 тысяч фунтов стерлингов (около 569 тысяч гривен - Ред.).

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По информации следствия, потерпевшим оказался 45-летний гражданин Латвии. Он прилетел в Киев со своей знакомой, 49-летней гражданкой Великобритании. По ее просьбе они поехали в город Борисполь.

Там британка привела латвийца в дом, где их встретили двое мужчин, которые заявили иностранцу, что тот якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть.

Злоумышленники удерживали потерпевшего более суток и били его. В итоге они вынудили мужчину перечислить на расчетные счета знакомой более 15 тыс. фунтов стерлингов. Получив деньги, злоумышленники отпустили его, после чего он немедленно обратился к правоохранителям.

В ходе проведенных первоочередных розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали трех злоумышленников. Организатором похищения оказалась указанная знакомая потерпевшего, которая подговорила на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 годов рождения.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.