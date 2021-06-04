Цирки с животными и контактные зоопарки могут запретить в Украине

В Украине могут начиная со следующего года запретить использовать животных в цирках, бои животных, контактные и гастролирующие зоопарки.

Соответствующий законопроект №5406 получил заключение комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции, сообщает информационное управление аппарата ВР.

В Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки. Соответствующий законопроект №5406 получил заключение комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции.

"Документом предлагается полностью запретить с 1 января 2022 использование животных в цирковых представлениях, незаконных зрелищных мероприятиях с привлечением животных, в том числе выставок животных, которые постоянно гастролируют", - говорится в сообщении.

Кроме того, под запрет попадут:

контактные зоопарки;

передвижные зверинцы;

бои животных (собачьи, петушиные и т.д.);

натравливание животных друг на друга;

цирковые выступления с привлечением животных - стационарные цирки, передвижные, цирки на сцене, шапито.

Данный законопроект не противоречит целям Соглашения об ассоциации и праву Европейского союза. При этом в сообщении сказано, что представляется целесообразным учесть практику большинства государств-членов ЕС, предусмотрев запрет на использование в цирках именно диких животных или отдельных их видов.