Почти по 1,5 млн гривен в месяц будут платить членам правления "Нафтогаза"

В текущем году члены правления НАК "Нафтогаз Украины" будут получать ежемесячную заработную плату в среднем 1,4 миллиона гривень, а члены наблюдательного совета - 532,98 тыс. гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на финансовый план "Нафтогаза" на текущий год.

Согласно плану, на выплату заработных плат для правления компании в 2021 году выделят 82,29 млн гривень, на выплату зарплат наблюдательному совету - 44,77 млн гривень.

Однако размер зарплаты председателя правления не указывается.