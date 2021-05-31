ВНО по математике почти треть абитуриентов не сдала

Более 30% абитуриентов не сдали Внешнее оценивание по матиматике. По физике с заданиями не справились 8% сдававших тест, по английскому языку - 10%.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из предметов, порог "сдал/не сдал" не преодолели: по английскому языку - 10,68%, по испанскому языку - 15,79%, по немецкому языку - 11,49%, по французскому языку - 8,94%, по математике - 31,11% и по физике - 8,33%.

Таким образом, по английскому языку ВНО сдали 89,3% абитуриентов, по математике – 68,9% и по физике – 91,7%.

Пороговый балл по иностранным языкам составил 18 тестовых баллов, по математике - 10, по физике - 12.