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События Вчера, 22:1561
В ресторанах Харькова массово отравились посетители: 25 человек в больнице

По словам медиков, предварительный диагноз госпитализированных — гастроэнтероколит. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Сеть харьковских ресторанов "Мафия" после инцидента с отравлением более 30 посетителей проведет собственное расследование с участием экспертов Господтреб службы.

Об этом в комментарии Суспільне сообщил глава службы безопасности компании "Мафия" Виктор Ягудин.

Информация о массовом отравлении появилась 17 июня. СМИ писали, что в Харькове госпитализировали 25 человек в две городские больницы после жалоб на отравление.

Ягудин отметил, что компания готова возместить клиентам стоимость лечения. Два заведения сети "Мафия", в которых массово отравились посетители, не работают из-за проверок.

"Компания проводит максимально возможную проверку ситуации. Для этого мы, не дожидаясь проверки со стороны контролирующих органов, вчера (16 июня — ред.) по нашей инициативе передали на исследование все продукты, которые есть в наших заведениях, все работники сдали анализы, чтобы найти вероятный источник заболевания", — добавил глава службы безопасности компании.

Предварительная версия ЧП — посетители отравились после употребления суши. Эту информацию проверяют специалисты из областного центра контроля и профилактики болезней.

"Все связывают с употреблением суши в "Мафии" и "Якитории". Могло быть загрязнение от сотрудников. В период эпидрасследования отобраны пробы продукции, смывы на бактерии группы кишечной палочки, на патологическую флору. Отобрана вода на исследования, обследованы сотрудники, 19 человек из персонала", — рассказала глава центра Любовь Махота.

В горсовете Харькова проинформировали о 34 случаев отравления, а после получения медицинской помощи несколько человек были выписаны из медучреждений. Исследования будут продолжаться до пяти дней.

На сайте областного центра контроля и профилактики болезней говорится, что по состоянию на 12:00 17 июня от Городской клинической больницы №31 зафиксировано 25 случаев заболевания среди жителей Харькова.

"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести. Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания г. Харьков", — сообщается на портале областного центра контроля и профилактики болезней.

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Теги: news, новости, Украина, Харьков, 7dniv, 7dnivinfo, отравление  
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