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События Вчера, 22:1755
В сексизме из-за запрета употреблять алкоголь женщинам детородного возраста обвинили ВОЗ

В организации считают, что будущим матерям стоит отказаться от спиртного из-за того, что оно может привести к развитию заболеваний у детей.

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обвинили в сексизме после того, как в ее проекте глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы оказался призыв к странам "уделять должное внимание профилактике употребления алкоголя в определенных группах, включая детей, подростков и женщин детородного возраста".

Об этом рассказывает британское издание Telegraph.

Так, Мэтт Ламберт, исполнительный директор Portman Group, органа социальной ответственности и регулирования алкоголя в Великобритании, заявил, что ВОЗ "вышла далеко за рамки своей компетенции".

"Мы крайне обеспокоены тем, что ВОЗ призывает страны предотвратить употребление алкоголя среди женщин детородного возраста в своем последнем плане действий. Помимо того, что этот призыв является сексистским, патерналистским и потенциально ограничивающим свободы большинства женщин, он выходит далеко за рамки их компетенции и не имеет научных корней", — заявил Ламберт.

Кристофер Сноудон, глава отдела экономики образа жизни в Институте экономики, назвал такой призыв "классическим идиотизмом ВОЗ".

"Идея о том, что женщинам детородного возраста небезопасно употреблять алкоголь, ненаучна и абсурдна. Более того, это не касается ВОЗ", — отметил Сноудон.

Ричард Пайпер же, исполнительный директор Alcohol Change UK, согласился с тем, что употребление алкоголя на ранних сроках беременности может быть вредным для плода и подчеркнул, что "важно, чтобы люди понимали эти риски".

"Но также жизненно важно, чтобы мы уравновешивали это с правом каждого взрослого принимать информированные решения о том, что мы делаем со своим телом, независимо от нашего возраста и пола", — заявил Пайпер.

Отметим, ВОЗ в своем проекте плана действий по борьбе с алкоголем призвала страны "уделять должное внимание профилактике употребления алкоголя среди женщин детородного возраста" заявив, что спиртные напитки могут привести к развитию заболеваний у детей. Также, считают в организации, алкоголь негативно влияет на физическое и психологическое состояние матери, потому наилучшим выходом для них будет "полный отказ от спиртного".

Примечательно, что, согласно критериям ВОЗ, репродуктивный возраст женщины — от 15 до 49 лет.

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