Подслушивая игры на детской площадке, мошенница втиралась в доверие к детям и забирала деньги их родителей

Полицейские задержали 47-летнюю жительницу Одессы, которая втиралась в доверие к детям, чтобы обворовывать их родителей. Злоумышленница несколько месяцев скрывалась от следствия, переезжая из города в город, пока ее не задержали в Черноморске.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Правоохранители установили методику "работы" аферистки. На детских площадках она подслушивала разговоры ребятни, из которых узнавала имена детей, а потом подходила к кому-либо из них и представлялась знакомой мамы. Затем женщина попросила передать ей деньги или драгоценности. Введенный в заблуждение ребенок шел со злоумышленницей домой и отдавал ей ценности.

По этой схеме женщина обманула 9-летнюю девочку из Одессы, трех девочек в возрасте от 9 до 12 лет в Черноморске, 7-летних мальчика и девочку из Авангардовской общины. Кроме того, доказано, что она причастна к кражам имущества из раздевалки одесского спортивного комплекса. Там из сумок двух посетительниц она похитила гаджет и кошелек с несколькими тысячами гривен.

Действия правонарушительницы квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 185 (кража) и 190 (мошенничество). Следователи объявили ей подозрения в совершении правонарушений в Одессе, по другим эпизодам сообщение о подозрениях еще готовятся. Фигурантка сейчас находится в следственном изоляторе. За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы.