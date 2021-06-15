Суд в Гааге заслушал все доказательства стороны обвинения по делу МН17

В Нидерландах продолжается слушание дела о трагедии Boeing рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Окружной суд Гааги вчера, 17 июня, прошел очередную знаковую стадию процесса - здесь завершено представление доказательств по делу со стороны обвинения.

Об этом сообщает агентство NOS.

Судьи придают важную роль записям телефонных переговоров между боевиками, а также данным операторов сотовой связи, которые позволяют установить местонахождение лиц, участвовавших в транспортировке ЗРК "Бук" и его применении. Во время вчерашнего заседания суда подробно обсуждалась роль Игоря Стрелкова (Гиркина), которую прокуратура считает значительной, учитывая перехваченные разговоры. Считается, что он активно участвовал в "заказе" и транспортировке "Бука" 17 июля.

Подозреваемый Олег Пулатов в свою очередь настаивает, что боевики знали о прослушке, поэтому якобы распространяли в разговорах ложную информацию, а подозреваемый Сергей Дубинский заявляет, что записи разговоров поддельные.

В ответ на это сторона обвинения привела свои возражения и доводы о том, что доказательства по делу содержат дезинформацию.

Напомним, катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по киевскому времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никто из 298 человек на борту самолета не выжил.