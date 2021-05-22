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События Сегодня, 11:2253
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены

Вчера, 17 июня, США разыгралась очередная кровавая драма.

Здесь в пригороде города Финикс (штат Аризона - Ред.), неизвестный мужчина устроил охоту на случайных прохожих. Стрелок больше часа стрелял по людям из ружья. В результате нападения один человек был убит, еще 12 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Стрельба была зафиксирована недалеко от города минимум в восьми разных местах - в Глендейле, Пеории, Сюрпризе и вдоль автострады West Valley (Западная долина - Ред.). Все случаи атаки произошли в течение полутора часов. Полиция пока не знает, связаны ли они между собой.

Предполагаемый преступник был взят под стражу около 12:30 по местному времени и следствие считает, что он действовал в одиночку. Как сообщили в полиции, его личность пока не установлена, и мотив нападения тоже не известен.

Полицейские уже задержали стрелка. Его личность пока не была установлена, как и мотив, но правоохранители предварительно полагают, что он действовал в одиночку.

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Теги: news, новости, Украина, США, Стрельба, 7dniv, 7dnivinfo  
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