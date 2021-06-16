 

Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский

События Сегодня, 13:1730
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже больше года обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш", принадлежащего экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву.

Об этом Новинский заявил журналистам "Схем". 

"Разговоры такие идут давно, уже больше, наверное, чем год, о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет. Как только сделка состоится, об этом все узнают. Я сделаю это публично", - сказал Вадим Новинский. 

"На рынке уже давно ходят разговоры, что Новинский финансирует телеканал "Наш". Но юридически его по-прежнему контролирует экс-нардеп Мураев, который возглавляет партию "Наши" (ей социологи дают около 3-4%).

Отметим также, что после закрытия трех оппозиционных телеканалов, "Наш" серьезно нарастил аудиторию и сейчас вместе с телеканалом "Украина 24" является лидером среди новостных каналов", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Новинский, телеканал, Наш, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Открыть уголовное дело против Протасевича готовятся в Донецке вслед за Луганском
Открыть уголовное дело против Протасевича готовятся в Донецке вслед за Луганском
16-июн-2021, 15:39
Финансирование Telegram-канала Nexta опроверг упомянутый Протасевичем владелец
Финансирование Telegram-канала Nexta опроверг упомянутый Протасевичем владелец "Уралхима" и "Уралкалия"
7-июн-2021, 12:57
Строить канал
Строить канал "Стамбул" в обход Босфора в конце июня начнет Турция
30-мая-2021, 10:22
В Кремле прокомментировали ситуацию с Медведчуком
В Кремле прокомментировали ситуацию с Медведчуком
12-мая-2021, 14:58
Зеленского на
Зеленского на "Першем Незалежном" обвинили в блокировании ZIK, 112 и NewsOne в YouTube и подали апелляцию
24-апр-2021, 13:51

Последние новости

13:28
События
Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
13:27
События
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
13:25
События
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
13:18
События
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
13:17
События
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
11:22
События
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
11:00
События
Суд в Гааге заслушал все доказательства стороны обвинения по делу МН17
10:50
Политика
Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе обсудят Байден и Зеленский
10:36
События
В Винницкой области погиб рецидивист, который убегая от хозяина дачи упал в ров
09:56
События
Подслушивая игры на детской площадке, мошенница втиралась в доверие к детям и забирала деньги их родителей
09:50
События
УЕФА запретил футболистам перемещать бутылки "Кока-Кола" и "Хайнекен"
09:48
События
Амурский тигр свернул шею смотрителю парка и убил другого тигра, чтобы добраться до его сестры в ЮАР
09:47
События
Как новый закон о Нацсовете по телевидению передает его под контроль Зеленского
09:45
Политика
Ненависть и угрозы власти не остановят борьбу ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ за права украинцев
09:44
События
Расследовать продажу "Кварталом 95" уже второго сериала в Россию в обход санкций отказались в СБУ
08:32
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 июня 2021
Вчера, 2021-06-17
22:17
События
В сексизме из-за запрета употреблять алкоголь женщинам детородного возраста обвинили ВОЗ
22:15
События
В ресторанах Харькова массово отравились посетители: 25 человек в больнице
22:12
Спорт
Ярмоленко пошутил над Роналду и Погбой, убравших колу и пиво со столов
20:27
Политика
Что в США показывали об Украине во время встречи Байдена и Путина

Новости ТОП-7

Какую схему придумали власти для легализации средств украинцев3127
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 июня 20212926
Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину2892
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 июня 20211217
Появилось видео скандальной перепалки Байдена с журналисткой в Женеве659
Три главных требования МВФ для получения Украиной очередного транша назвали в Минфине391
ВНО по математике почти треть абитуриентов не сдала376

Досуг

Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Покупка новой квартиры или дома – всегда радостное и долгожданное событие, за которым следует подбор стильных, современных и экологически чистых отделочных материалов.
Вчера, 18:51131
К чему дарят белые розы
К чему дарят белые розы
Белые розы, одни из популярнейших во всех уголках земного шара. Несмотря на то, что в последние годы в семействе королевы цветов появляется масса сортов самых неожиданных и замысловатых оттенков, и отвоёвывают свою долю рынка у любителей экзотики, белые розы стоят особняком, являясь всегда
Вчера, 12:49145
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Если вы находитесь в поисках мастеров, которые будут бережно ухаживать за вашим телом, обратите внимание на студию 365 STUDIO. Почему стоит обратиться именно сюда?
16-июн-2021, 21:46161
Международные перевозки из Китая и Турции
Международные перевозки из Китая и Турции
Статья о компании RDcargo, которая занимается международными перевозками и полным сопровождением транспортного средства из Турции и Китая в Украину.
16-июн-2021, 21:41179
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца — традиционное итальянское блюдо, которое уже полюбилось на территории разных стран. Украина — не исключение. Однако, чтобы пицца действительно была приготовлена с учетом итальянских традиций, нужно найти хорошее заведение.
16-июн-2021, 21:37163
Где и как выгодно заказать постельное белье оптом?
Где и как выгодно заказать постельное белье оптом?
Чтобы заказать постельное белье оптом, совсем не обязательно обращаться на фабрику. Гораздо удобнее делать заказ у крупного продавца, например, в интернет-магазине. Во первых, сайты всегда сотрудничают с разными производителям, поэтому изначнально предложат вам ассортимент гораздо шире и
15-июн-2021, 21:39216

События

Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
В пятницу, 18 июня, на церемонию прощания с известным хореографом Григорием Чапкисом, который умер на минувших выходных, пришел президент Владимир Зеленский.
Сегодня, 13:2824
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
В пятницу, 18 июня, в День медика, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении минимальной заработной платы для медицинских работников и врачей.
Сегодня, 13:2726
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
После встречи в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина в актуальную повестку вернулась тема Минских соглашений. 
Сегодня, 13:2528
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
На следующей неделе, 22 - 24 июня, в Киеве состоится очередное мероприятия в рамках всеукраинских форумов "Украина 30", оно будет посвящено теме "Здоровая Украина". 
Сегодня, 13:1832
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже больше года обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш", принадлежащего экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву.
Сегодня, 13:1731
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
Вчера, 17 июня, США разыгралась очередная кровавая драма.
Сегодня, 11:2254
7 Днів