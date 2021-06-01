Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак

На следующей неделе, 22 - 24 июня, в Киеве состоится очередное мероприятия в рамках всеукраинских форумов "Украина 30", оно будет посвящено теме "Здоровая Украина".

Ожидается участие в форуме президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает пресс-служба форума.

Стартует форум во вторник, 22 июня, в 10:15. Президент Владимир Зеленский осмотрит 12 спортивных зон, которые обустроят на крыше КВЦ "Парковый". После этого глава государства откроет мероприятие презентацией Общенациональной программы "Здоровая Украина".

В этот день запланировано обсуждение популяризации спорта в стране. В том числе выступят звездные участники, которые "расскажут о модном тренде на то, чтобы быть здоровым и раскроют секреты здорового образа жизни".

22 июня заявлено участие в форуме руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра здравоохранения Виктора Ляшко, министр молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, заместителя министра образования и науки Веры Роговой, президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки, президента Федерации художественной гимнастики Ирины Дерюгиной, президента Федерации бадминтона, руководителя Аппарата Офиса президента Украины Алексея Днепрова, гимнастки Анны Ризатдиновой.

Во второй день форума, 23 июня, в 10:30 выступит шеф-повар, автор нового школьного меню Евгений Клопотенко.

В 11:30 супруга президента Украины Елена Зеленская расскажет о реформах школьного питания и кампании культуры здорового питания и здоровых пищевых привычек.

Кроме того, в тот день выступит министр здравоохранения Ляшко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.