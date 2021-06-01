 

Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак

События Сегодня, 13:1832
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак

На следующей неделе, 22 - 24 июня, в Киеве состоится очередное мероприятия в рамках всеукраинских форумов "Украина 30", оно будет посвящено теме "Здоровая Украина".

Ожидается участие в форуме президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. 

Об этом сообщает пресс-служба форума. 

Стартует форум во вторник, 22 июня, в 10:15. Президент Владимир Зеленский осмотрит 12 спортивных зон, которые обустроят на крыше КВЦ "Парковый". После этого глава государства откроет мероприятие презентацией Общенациональной программы "Здоровая Украина".

В этот день запланировано обсуждение популяризации спорта в стране. В том числе выступят звездные участники, которые "расскажут о модном тренде на то, чтобы быть здоровым и раскроют секреты здорового образа жизни".

22 июня заявлено участие в форуме руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра здравоохранения Виктора Ляшко, министр молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, заместителя министра образования и науки Веры Роговой, президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки, президента Федерации художественной гимнастики Ирины Дерюгиной, президента Федерации бадминтона, руководителя Аппарата Офиса президента Украины Алексея Днепрова, гимнастки Анны Ризатдиновой.

Во второй день форума, 23 июня, в 10:30 выступит шеф-повар, автор нового школьного меню Евгений Клопотенко.

В 11:30 супруга президента Украины Елена Зеленская расскажет о реформах школьного питания и кампании культуры здорового питания и здоровых пищевых привычек.

Кроме того, в тот день выступит министр здравоохранения Ляшко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, форум, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Должность заместителя главы Офиса президента получил экс-посол Украины в Турции Сибига
Должность заместителя главы Офиса президента получил экс-посол Украины в Турции Сибига
1-июн-2021, 12:34
Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции появилось у Зеленского
Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции появилось у Зеленского
1-июн-2021, 12:22
Раде назначить Любченко главой Минэкономики и Кубракова министром инфраструктуры официально предложил Шмыгаль
Раде назначить Любченко главой Минэкономики и Кубракова министром инфраструктуры официально предложил Шмыгаль
19-мая-2021, 14:46
Цифровизацию обсудит Зеленский в понедельник на форуме
Цифровизацию обсудит Зеленский в понедельник на форуме "Украина 30"
16-мая-2021, 20:03
Форум по безопасности с Аваковым, Бакановым, временной поверенной США и представителем НАТО состоится в Киеве
Форум по безопасности с Аваковым, Бакановым, временной поверенной США и представителем НАТО состоится в Киеве
9-мая-2021, 08:31

Последние новости

13:28
События
Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
13:27
События
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
13:25
События
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
13:18
События
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
13:17
События
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
11:22
События
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
11:00
События
Суд в Гааге заслушал все доказательства стороны обвинения по делу МН17
10:50
Политика
Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе обсудят Байден и Зеленский
10:36
События
В Винницкой области погиб рецидивист, который убегая от хозяина дачи упал в ров
09:56
События
Подслушивая игры на детской площадке, мошенница втиралась в доверие к детям и забирала деньги их родителей
09:50
События
УЕФА запретил футболистам перемещать бутылки "Кока-Кола" и "Хайнекен"
09:48
События
Амурский тигр свернул шею смотрителю парка и убил другого тигра, чтобы добраться до его сестры в ЮАР
09:47
События
Как новый закон о Нацсовете по телевидению передает его под контроль Зеленского
09:45
Политика
Ненависть и угрозы власти не остановят борьбу ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ за права украинцев
09:44
События
Расследовать продажу "Кварталом 95" уже второго сериала в Россию в обход санкций отказались в СБУ
08:32
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 июня 2021
Вчера, 2021-06-17
22:17
События
В сексизме из-за запрета употреблять алкоголь женщинам детородного возраста обвинили ВОЗ
22:15
События
В ресторанах Харькова массово отравились посетители: 25 человек в больнице
22:12
Спорт
Ярмоленко пошутил над Роналду и Погбой, убравших колу и пиво со столов
20:27
Политика
Что в США показывали об Украине во время встречи Байдена и Путина

Новости ТОП-7

Какую схему придумали власти для легализации средств украинцев3127
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 июня 20212926
Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину2892
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 июня 20211217
Появилось видео скандальной перепалки Байдена с журналисткой в Женеве659
Три главных требования МВФ для получения Украиной очередного транша назвали в Минфине391
ВНО по математике почти треть абитуриентов не сдала376

Досуг

Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Покупка новой квартиры или дома – всегда радостное и долгожданное событие, за которым следует подбор стильных, современных и экологически чистых отделочных материалов.
Вчера, 18:51131
К чему дарят белые розы
К чему дарят белые розы
Белые розы, одни из популярнейших во всех уголках земного шара. Несмотря на то, что в последние годы в семействе королевы цветов появляется масса сортов самых неожиданных и замысловатых оттенков, и отвоёвывают свою долю рынка у любителей экзотики, белые розы стоят особняком, являясь всегда
Вчера, 12:49145
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Если вы находитесь в поисках мастеров, которые будут бережно ухаживать за вашим телом, обратите внимание на студию 365 STUDIO. Почему стоит обратиться именно сюда?
16-июн-2021, 21:46161
Международные перевозки из Китая и Турции
Международные перевозки из Китая и Турции
Статья о компании RDcargo, которая занимается международными перевозками и полным сопровождением транспортного средства из Турции и Китая в Украину.
16-июн-2021, 21:41179
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца — традиционное итальянское блюдо, которое уже полюбилось на территории разных стран. Украина — не исключение. Однако, чтобы пицца действительно была приготовлена с учетом итальянских традиций, нужно найти хорошее заведение.
16-июн-2021, 21:37163
Где и как выгодно заказать постельное белье оптом?
Где и как выгодно заказать постельное белье оптом?
Чтобы заказать постельное белье оптом, совсем не обязательно обращаться на фабрику. Гораздо удобнее делать заказ у крупного продавца, например, в интернет-магазине. Во первых, сайты всегда сотрудничают с разными производителям, поэтому изначнально предложат вам ассортимент гораздо шире и
15-июн-2021, 21:39216

События

Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
В пятницу, 18 июня, на церемонию прощания с известным хореографом Григорием Чапкисом, который умер на минувших выходных, пришел президент Владимир Зеленский.
Сегодня, 13:2824
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
В пятницу, 18 июня, в День медика, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении минимальной заработной платы для медицинских работников и врачей.
Сегодня, 13:2726
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
После встречи в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина в актуальную повестку вернулась тема Минских соглашений. 
Сегодня, 13:2528
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
На следующей неделе, 22 - 24 июня, в Киеве состоится очередное мероприятия в рамках всеукраинских форумов "Украина 30", оно будет посвящено теме "Здоровая Украина". 
Сегодня, 13:1833
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже больше года обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш", принадлежащего экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву.
Сегодня, 13:1731
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
Вчера, 17 июня, США разыгралась очередная кровавая драма.
Сегодня, 11:2254
7 Днів