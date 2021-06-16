Что США и Россия решили по Минским соглашениям

После встречи в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина в актуальную повестку вернулась тема Минских соглашений.

О них упомянули оба президента на саммите в Швейцарии. А после этого возвращение к обсуждению "Минска-2" подтвердили в Белом доме и Кремле.

Сам факт их упоминания - причем главным образом американской стороной - говорит о многом. То есть забыть о соглашениях, как планируют в Украине, скорее всего не получится. "Минск" остается базовым сценарием для урегулирования на Донбассе.

Причем к этому процессу США могут плотно подключиться уже нынешним летом. "Страна" разбиралась, что это значит для Украины.

Что говорили Путин и Байден о "Минске"

Показательно, что тема "Минска", судя по заявлениям Путина и Байдена, всплыла в Женеве по инициативе Штатов. Или по крайней мере - с их активного согласия.

Российский президент первым давал пресс-конференцию после саммита. И на ней он сказал буквально следующее: "Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины должны лежать Минские договоренности".

Позже на своей пресс-конференции Джо Байден заявил: "Мы (с Путиным - Ред.) согласились, что нужно усилить дипломатию по вопросу Минских соглашений".

Эти два заявления, что называется, "бьются" друг с другом на сто процентов. Из чего можно сделать вывод, что лидеры таки договорились о дальнейших консультациях именно на базе минского протокола.

Выступая сразу после саммита, Путин также очертил претензии к Украине по поводу соглашений. Не исключено, что в том же виде он изложил их перед Байденом за закрытыми дверями.

По словам Путина, Киев недавно предложил свой план урегулирования на Донбассе, который полностью противоречит "Минску-2".

"Вернуть войска Украины на места постоянной дислокации (то есть на Донбасс). Второе - закрыть границы. Третье - провести выборы через три месяца после этих шагов. Не надо быть юристом, чтобы понять: это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями", - изложил суть предложений Киева российский президент.

Он также напомнил, что по тексту Минских соглашений, сперва Украина должна провести выборы в "ЛДНР". И на следующий день после голосования украинские пограничники смогут начать занимать неподконтрольный им участок границы. А закончится этот процесс после внесения особого статуса Донбасса в Конституцию.

Повторимся, говорилось ли то же самое не только журналистам после саммита, но и лично Байдену - точно неизвестно. Однако скорее всего эта позиция была обозначена, поскольку фиксирует основное разногласие Москвы и Киева.

"Есть надежда". Заявления в день саммита

Почти сразу после окончания саммита его начали комментировать многие причастные.

По украинской теме заявление сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, ведущий проблематику Донбасса и тоже прибывший в Женеву. "Кажется, да. Есть надежда", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли нащупать какой-то компромисс во время беседы президентов.

По его словам, Украину обсуждали "довольно детально", и затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе - "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

"Мы сказали, что минские соглашения – это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего в политической сфере", - отметил замглавы кремлевской администрации.

Причем, по его словам, американцы с этим согласились. "Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", - добавил он.

Госдепартамент в свою очередь сразу после саммита выпустил заявление, где украинская проблематика также затрагивается. И упоминается "Минск", который нужно "сдвинуть с мертвой точки".

"Они (Байден и Путин - Ред.) также говорили о сферах, в которых у нас есть реальные четкие и существенные разногласия, начиная с Украины... Также обсудили, могут ли быть основания для того, чтобы реально попытаться сдвинуть с мертвой точки Минский процесс", - заявил представитель Госдепа США на брифинге после саммита.

После этих подтверждений с обеих сторон можно с уверенностью говорить, что на саммите в Женеве договорились всерьез обсуждать проблему "Минска-2".

Чем, кстати, и объясняется тот факт, что тема Украины не стала центральной на встрече Байдена и Путина. Она явно нуждается в проработке, прежде чем появится какое-то решение. Но главное - и США, и Россия договорились, от чего будут отталкиваться.

Они зафиксировали позицию, что базой для урегулирования может быть только "Минск". Что открыло путь к дальнейшим консультациям. И шире - к привлечению американцев как официальной стороны урегулирования.

Уточнения Нуланд и Пескова

На следующий день после саммита в Женеве появились заявления, которые проливают больше света на перспективы включения в минский процесс американцев.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос на брифинге 17 июня, озвучил важный тезис. Он заявил, что участие США в урегулировании по Украине - это не подмена "Нормандскому формату".

Обсуждая будущую роль Вашингтона в этих процессах, он привел в пример формат "Волкер-Сурков". То есть в Москве, судя по всему, не против реанимировать заброшенный при Трампе институт спецпредставителей по Украине.

Но это заявление говорит еще о том, что Россия не собирается пока лоббировать включение США в переговоры с Францией и Германией по Донбассу. Чего бы хотела Украина, но неоднократно были против и европейцы, и Москва.

То есть россияне будут смотреть, что получается с американцами, не трогая пока другие форматы.

Вчера также появились интересные уточнения от США. Их озвучила зам госсекретаря Виктория Нуланд, которая была на саммите в Женеве и участвовала в переговорах.

В беседе с "Радио Свобода" она заявила, что Минские соглашения - "единственный письменный документ, в котором президент Путин заверил, что уйдет из Донбасса". И вопрос теперь, по ее мнению, в том, действительно ли он собирается это сделать после того, как предложил США помочь в урегулировании.

Как видим, по версии Нуланд, именно Путин предложил американцам вмешаться в украинский вопрос на саммите в Женеве. Что, кстати, соответствует цитированным выше надеждам Козака о том, что Штаты повлияют на Украину.

Следующий шаг, по словам замглавы Госдепартамента - начать консультации с Киевом.

"Мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными", - сообщила Нуланд.

Здесь она делает ряд оговорок.

"Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений как безопасного и приемлемого для Украины способа восстановления ее суверенитета и территориальной целостности на Донбассе - взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток - мы были бы готовы работать над этим", - сказала Нуланд.

При соблюдении этих вводных США готовы работать над проблемой. Но звучат у Нуланд со старта и нотки сомнения.

"Мы не уверены, что есть серьезные основания работать над этим. Мы проверим это в последующие недели. Но начнем с очень интенсивных переговоров с Украиной относительно того, как ей видятся эти вопросы", - заявила заместитель Блинкена.

Если вычленить главное из этих заявлений, то они крутятся вокруг четырех тезисов:

США согласны с тем, что Донбасс должен получить особый статус. Главное условие для американцев - выход российских войск и нынешнего руководства "республиками" По этому вопросу начинаются "очень интенсивные" разговоры с Украиной. Штаты сразу предупреждают, что не факт, что там вообще можно что-то решить.

То есть, пока непонятно, к какому прочтению "Минска-2" склоняются американцы - российскому (сначала особый статус и выборы, потом граница) или украинскому (все наоборот). Но что точно понятно - Штаты начинают переговоры с Украиной по Минским соглашениям.

И здесь сразу появляется вопрос. Украинское видение минского урегулирования Соединенным Штатам явно хорошо известно. И, если "интенсивные переговоры" с Киевом действительно начнутся, то целью их может быть только изменение украинской позиции.

О чем будут говорить Киев и Вашингтон?

Этот момент отчетливо понимают в Украине. И откровенно беспокоятся, что видно и по недавним интервью Владимира Зеленского западной прессе.

Так, высказывая свои упреки США и Европе в свежем интервью информационным агентствам, президент предположил, что вслед за "Северным потоком-2", его могут попытаться усадить за стол переговоров с "ДНР" и "ЛНР".

Понятное дело, что Зеленский говорил не о России, которая открыто призывает к этому уже седьмой год. А о Западе.

А вчера из лагеря президента поступила первая реакция на "минские" заявления США и России. На передовую выдвинули секретаря СНБО Алексея Данилова. Он озвучил позицию украинского руководства по Минским соглашениям.

"Если говорить по ситуации по Минским договоренностям, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд.

Мы их не денонсируем. По Минским соглашениям надо работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, в котором есть, мы не можем.

При наличии российских танков, БТРов, российских генералов, российских офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс", - заявил Данилов вечером 17 июня в эфире ток-шоу "Право на власть".