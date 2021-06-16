 

Что США и Россия решили по Минским соглашениям

События Сегодня, 13:2527
Что США и Россия решили по Минским соглашениям

После встречи в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина в актуальную повестку вернулась тема Минских соглашений. 

О них упомянули оба президента на саммите в Швейцарии. А после этого возвращение к обсуждению "Минска-2" подтвердили в Белом доме и Кремле. 

Сам факт их упоминания - причем главным образом американской стороной - говорит о многом. То есть забыть о соглашениях, как планируют в Украине, скорее всего не получится. "Минск" остается базовым сценарием для урегулирования на Донбассе. 

Причем к этому процессу США могут плотно подключиться уже нынешним летом. "Страна" разбиралась, что это значит для Украины.

Что говорили Путин и Байден о "Минске"

Показательно, что тема "Минска", судя по заявлениям Путина и Байдена, всплыла в Женеве по инициативе Штатов. Или по крайней мере - с их активного согласия. 

Российский президент первым давал пресс-конференцию после саммита. И на ней он сказал буквально следующее: "Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины должны лежать Минские договоренности".

Позже на своей пресс-конференции Джо Байден заявил: "Мы (с Путиным - Ред.) согласились, что нужно усилить дипломатию по вопросу Минских соглашений".

Эти два заявления, что называется, "бьются" друг с другом на сто процентов. Из чего можно сделать вывод, что лидеры таки договорились о дальнейших консультациях именно на базе минского протокола. 

Выступая сразу после саммита, Путин также очертил претензии к Украине по поводу соглашений. Не исключено, что в том же виде он изложил их перед Байденом за закрытыми дверями.

По словам Путина, Киев недавно предложил свой план урегулирования на Донбассе, который полностью противоречит "Минску-2".

"Вернуть войска Украины на места постоянной дислокации (то есть на Донбасс). Второе - закрыть границы. Третье - провести выборы через три месяца после этих шагов. Не надо быть юристом, чтобы понять: это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями", - изложил суть предложений Киева российский президент.

Он также напомнил, что по тексту Минских соглашений, сперва Украина должна провести выборы в "ЛДНР". И на следующий день после голосования украинские пограничники смогут начать занимать неподконтрольный им участок границы. А закончится этот процесс после внесения особого статуса Донбасса в Конституцию.

Повторимся, говорилось ли то же самое не только журналистам после саммита, но и лично Байдену - точно неизвестно. Однако скорее всего эта позиция была обозначена, поскольку фиксирует основное разногласие Москвы и Киева. 

"Есть надежда". Заявления в день саммита

Почти сразу после окончания саммита его начали комментировать многие причастные. 

По украинской теме заявление сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, ведущий проблематику Донбасса и тоже прибывший в Женеву. "Кажется, да. Есть надежда", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли нащупать какой-то компромисс во время беседы президентов. 

По его словам, Украину обсуждали "довольно детально", и затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе - "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.

"Мы сказали, что минские соглашения – это безальтернативная основа для политического, невоенного урегулирования конфликта. Надо следовать минским соглашениям, прежде всего в политической сфере", - отметил замглавы кремлевской администрации.

Причем, по его словам, американцы с этим согласились. "Да, конечно. Это не наша подсказка и не наша просьба. Это активная позиция. Будем надеяться, что она будет реализована", - добавил он.

Госдепартамент в свою очередь сразу после саммита выпустил заявление, где украинская проблематика также затрагивается. И упоминается "Минск", который нужно "сдвинуть с мертвой точки". 

"Они (Байден и Путин - Ред.) также говорили о сферах, в которых у нас есть реальные четкие и существенные разногласия, начиная с Украины... Также обсудили, могут ли быть основания для того, чтобы реально попытаться сдвинуть с мертвой точки Минский процесс", - заявил представитель Госдепа США на брифинге после саммита. 

После этих подтверждений с обеих сторон можно с уверенностью говорить, что на саммите в Женеве договорились всерьез обсуждать проблему "Минска-2". 

Чем, кстати, и объясняется тот факт, что тема Украины не стала центральной на встрече Байдена и Путина. Она явно нуждается в проработке, прежде чем появится какое-то решение. Но главное - и США, и Россия договорились, от чего будут отталкиваться.

Они зафиксировали позицию, что базой для урегулирования может быть только "Минск". Что открыло путь к дальнейшим консультациям. И шире - к привлечению американцев как официальной стороны урегулирования. 

Уточнения Нуланд и Пескова

На следующий день после саммита в Женеве появились заявления, которые проливают больше света на перспективы включения в минский процесс американцев.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос на брифинге 17 июня, озвучил важный тезис. Он заявил, что участие США в урегулировании по Украине - это не подмена "Нормандскому формату". 

Обсуждая будущую роль Вашингтона в этих процессах, он привел в пример формат "Волкер-Сурков". То есть в Москве, судя по всему, не против реанимировать заброшенный при Трампе институт спецпредставителей по Украине. 

Но это заявление говорит еще о том, что Россия не собирается пока лоббировать включение США в переговоры с Францией и Германией по Донбассу. Чего бы хотела Украина, но неоднократно были против и европейцы, и Москва. 

То есть россияне будут смотреть, что получается с американцами, не трогая пока другие форматы.  

Вчера также появились интересные уточнения от США. Их озвучила зам госсекретаря Виктория Нуланд, которая была на саммите в Женеве и участвовала в переговорах.

В беседе с "Радио Свобода" она заявила, что Минские соглашения - "единственный письменный документ, в котором президент Путин заверил, что уйдет из Донбасса". И вопрос теперь, по ее мнению, в том, действительно ли он собирается это сделать после того, как предложил США помочь в урегулировании. 

Как видим, по версии Нуланд, именно Путин предложил американцам вмешаться в украинский вопрос на саммите в Женеве. Что, кстати, соответствует цитированным выше надеждам Козака о том, что Штаты повлияют на Украину. 

Следующий шаг, по словам замглавы Госдепартамента - начать консультации с Киевом. 

"Мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными", - сообщила Нуланд.

Здесь она делает ряд оговорок.

"Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений как безопасного и приемлемого для Украины способа восстановления ее суверенитета и территориальной целостности на Донбассе - взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток - мы были бы готовы работать над этим", - сказала Нуланд.

При соблюдении этих вводных США готовы работать над проблемой. Но звучат у Нуланд со старта и нотки сомнения.

"Мы не уверены, что есть серьезные основания работать над этим. Мы проверим это в последующие недели. Но начнем с очень интенсивных переговоров с Украиной относительно того, как ей видятся эти вопросы", - заявила заместитель Блинкена.

Если вычленить главное из этих заявлений, то они крутятся вокруг четырех тезисов:

  1. США согласны с тем, что Донбасс должен получить особый статус.
  2. Главное условие для американцев - выход российских войск и нынешнего руководства "республиками"
  3. По этому вопросу начинаются "очень интенсивные" разговоры с Украиной.
  4. Штаты сразу предупреждают, что не факт, что там вообще можно что-то решить.

То есть, пока непонятно, к какому прочтению "Минска-2" склоняются американцы - российскому (сначала особый статус и выборы, потом граница) или украинскому (все наоборот). Но что точно понятно - Штаты начинают переговоры с Украиной по Минским соглашениям. 

И здесь сразу появляется вопрос. Украинское видение минского урегулирования Соединенным Штатам явно хорошо известно. И, если "интенсивные переговоры" с Киевом действительно начнутся, то целью их может быть только изменение украинской позиции. 

О чем будут говорить Киев и Вашингтон?

Этот момент отчетливо понимают в Украине. И откровенно беспокоятся, что видно и по недавним интервью Владимира Зеленского западной прессе.

Так, высказывая свои упреки США и Европе в свежем интервью информационным агентствам, президент   предположил, что вслед за "Северным потоком-2", его могут попытаться усадить за стол переговоров с "ДНР" и "ЛНР". 

Понятное дело, что Зеленский говорил не о России, которая открыто призывает к этому уже седьмой год. А о Западе. 

А вчера из лагеря президента поступила первая реакция на "минские" заявления США и России. На передовую выдвинули секретаря СНБО Алексея Данилова. Он озвучил позицию украинского руководства по Минским соглашениям. 

"Если говорить по ситуации по Минским договоренностям, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд.

Мы их не денонсируем. По Минским соглашениям надо работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, в котором есть, мы не можем.

При наличии российских танков, БТРов, российских генералов, российских офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс", - заявил Данилов вечером 17 июня в эфире ток-шоу "Право на власть". 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Минские, соглашения, Россия, США, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Что в США показывали об Украине во время встречи Байдена и Путина
Что в США показывали об Украине во время встречи Байдена и Путина
Вчера, 20:27
О чем договорились Путин и Байден в Женеве и чего теперь ждать Украине
О чем договорились Путин и Байден в Женеве и чего теперь ждать Украине
Вчера, 12:34
Путин заявил, что предложенные Киевом изменения Минских соглашений противоречат им
Путин заявил, что предложенные Киевом изменения Минских соглашений противоречат им
16-июн-2021, 20:18
5 главных вопросов о встрече Байдена и Путина в Женеве
5 главных вопросов о встрече Байдена и Путина в Женеве
15-июн-2021, 21:35
Арестович прокомментировал предложение Козака о встрече на Донбассе
Арестович прокомментировал предложение Козака о встрече на Донбассе
23-апр-2021, 22:03

Последние новости

13:28
События
Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
13:27
События
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
13:25
События
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
13:18
События
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
13:17
События
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
11:22
События
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
11:00
События
Суд в Гааге заслушал все доказательства стороны обвинения по делу МН17
10:50
Политика
Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе обсудят Байден и Зеленский
10:36
События
В Винницкой области погиб рецидивист, который убегая от хозяина дачи упал в ров
09:56
События
Подслушивая игры на детской площадке, мошенница втиралась в доверие к детям и забирала деньги их родителей
09:50
События
УЕФА запретил футболистам перемещать бутылки "Кока-Кола" и "Хайнекен"
09:48
События
Амурский тигр свернул шею смотрителю парка и убил другого тигра, чтобы добраться до его сестры в ЮАР
09:47
События
Как новый закон о Нацсовете по телевидению передает его под контроль Зеленского
09:45
Политика
Ненависть и угрозы власти не остановят борьбу ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ за права украинцев
09:44
События
Расследовать продажу "Кварталом 95" уже второго сериала в Россию в обход санкций отказались в СБУ
08:32
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 июня 2021
Вчера, 2021-06-17
22:17
События
В сексизме из-за запрета употреблять алкоголь женщинам детородного возраста обвинили ВОЗ
22:15
События
В ресторанах Харькова массово отравились посетители: 25 человек в больнице
22:12
Спорт
Ярмоленко пошутил над Роналду и Погбой, убравших колу и пиво со столов
20:27
Политика
Что в США показывали об Украине во время встречи Байдена и Путина

Новости ТОП-7

Какую схему придумали власти для легализации средств украинцев3127
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 июня 20212926
Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину2892
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 июня 20211217
Появилось видео скандальной перепалки Байдена с журналисткой в Женеве659
Три главных требования МВФ для получения Украиной очередного транша назвали в Минфине391
ВНО по математике почти треть абитуриентов не сдала376

Досуг

Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Покупка новой квартиры или дома – всегда радостное и долгожданное событие, за которым следует подбор стильных, современных и экологически чистых отделочных материалов.
Вчера, 18:51131
К чему дарят белые розы
К чему дарят белые розы
Белые розы, одни из популярнейших во всех уголках земного шара. Несмотря на то, что в последние годы в семействе королевы цветов появляется масса сортов самых неожиданных и замысловатых оттенков, и отвоёвывают свою долю рынка у любителей экзотики, белые розы стоят особняком, являясь всегда
Вчера, 12:49145
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Если вы находитесь в поисках мастеров, которые будут бережно ухаживать за вашим телом, обратите внимание на студию 365 STUDIO. Почему стоит обратиться именно сюда?
16-июн-2021, 21:46161
Международные перевозки из Китая и Турции
Международные перевозки из Китая и Турции
Статья о компании RDcargo, которая занимается международными перевозками и полным сопровождением транспортного средства из Турции и Китая в Украину.
16-июн-2021, 21:41179
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца — традиционное итальянское блюдо, которое уже полюбилось на территории разных стран. Украина — не исключение. Однако, чтобы пицца действительно была приготовлена с учетом итальянских традиций, нужно найти хорошее заведение.
16-июн-2021, 21:37163
Где и как выгодно заказать постельное белье оптом?
Где и как выгодно заказать постельное белье оптом?
Чтобы заказать постельное белье оптом, совсем не обязательно обращаться на фабрику. Гораздо удобнее делать заказ у крупного продавца, например, в интернет-магазине. Во первых, сайты всегда сотрудничают с разными производителям, поэтому изначнально предложат вам ассортимент гораздо шире и
15-июн-2021, 21:39216

События

Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса
В пятницу, 18 июня, на церемонию прощания с известным хореографом Григорием Чапкисом, который умер на минувших выходных, пришел президент Владимир Зеленский.
Сегодня, 13:2824
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине
В пятницу, 18 июня, в День медика, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении минимальной заработной платы для медицинских работников и врачей.
Сегодня, 13:2726
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
Что США и Россия решили по Минским соглашениям
После встречи в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина в актуальную повестку вернулась тема Минских соглашений. 
Сегодня, 13:2529
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
Очередной форум "Украина 30" посвятят темам здоровья и спорта. На нем выступят Зеленский, Ляшко и Ермак
На следующей неделе, 22 - 24 июня, в Киеве состоится очередное мероприятия в рамках всеукраинских форумов "Украина 30", оно будет посвящено теме "Здоровая Украина". 
Сегодня, 13:1833
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже больше года обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш", принадлежащего экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву.
Сегодня, 13:1731
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
Новая бойня в США. Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит, 12 ранены
Вчера, 17 июня, США разыгралась очередная кровавая драма.
Сегодня, 11:2254
7 Днів