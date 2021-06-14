Уровень минимальной зарплаты для медиков поднимут в Украине

В пятницу, 18 июня, в День медика, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении минимальной заработной платы для медицинских работников и врачей.

Об этом глава государства рассказал во время поздравления, которой обнародовано в Facebook Офиса президента.

По словам Зеленского, ненормальна ситуация, когда средняя заработная плата в области охраны здоровья близка к средней зарплате страны, потому что жизнь человека - бесценна и ее спасение должно высоко оплачиваться.

"У нас есть только два варианта: или наша страна обеспечит достойную мотивацию своим медикам или эту мотивацию им предоставят другие страны...Сегодня, даже в условиях ограниченного бюджета мы постепенно увеличиваем зарплату медикам. Каждый раз, когда это происходит я говорю, что это только первые шаги и мы просто не имеем права останавливаться, должны находить новые ресурсы, пока размер зарплаты медиков не станет справедливым.

И один из шагов к достижению этой цели станет подписанный мной сегодня Указ, важный указ президента Украины...который имеет очень простую суть - указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты не менее 13,5 тысяч грн для среднего медперсонала и не менее 20 тысяч гривен для врачей", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в этом году запустят проект, который предусматривает строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник.

"Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект – запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник", - сообщил глава государства.