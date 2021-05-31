Въезд американцам и жителям Балкан разрешит ЕС

Совет ЕС обновил список стран, граждан которых рекомендовано впускать в государства Евросоюза. В "зеленую" зону вошли США, Сербия, Северная Македония и Албания.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
Путешественники из стран и территорий, вошедших в список, смогут въехать в ЕС без ограничений и независимо от того, были ли они вакцинированы. Однако рекомендация Совета не является юридически обязательной для стран ЕС.
С 18 июня рекомендуется снять ограничения на поездки для резидентов следующих стран:
- Албания,
- Австралия,
- Израиль,
- Япония,
- Ливан,
- Новая Зеландия,
- Республика Северная Македония,
- Руанда,
- Сербия,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Соединенные Штаты Америки,
- Китай, при условии подтверждения взаимности
Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао. Для этих особых административных районов снято условие взаимности.