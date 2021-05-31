Въезд американцам и жителям Балкан разрешит ЕС

Совет ЕС обновил список стран, граждан которых рекомендовано впускать в государства Евросоюза. В "зеленую" зону вошли США, Сербия, Северная Македония и Албания.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Путешественники из стран и территорий, вошедших в список, смогут въехать в ЕС без ограничений и независимо от того, были ли они вакцинированы. Однако рекомендация Совета не является юридически обязательной для стран ЕС.

С 18 июня рекомендуется снять ограничения на поездки для резидентов следующих стран:

Албания,

Австралия,

Израиль,

Япония,

Ливан,

Новая Зеландия,

Республика Северная Македония,

Руанда,

Сербия,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд,

Соединенные Штаты Америки,

Китай, при условии подтверждения взаимности

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао. Для этих особых административных районов снято условие взаимности.