Появились подробности обысков у Муниципальной варты в Киеве

Операция по облаве на "Муниципальную варту" в Киеве, которую провели сегодня, готовилась два месяца.

Об этом рассказал источник "Страны" в Службе безопасности Украины.

По его словам, спецслужба готовилась к обыскам уже два месяца. За это время были зафиксированы и задокументированы незаконные действия "варты" по сбору и хранению оружия.

По итогу, во время обысков на квартирах, на базе и на полигоне обнаружено большое количество оружия и взрывчатки, которые незаконно привезли из зоны ООС, в том числе гранатомет.