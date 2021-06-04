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События Сегодня, 18:3964
В США поставили памятник Джорджу Флойду

В американском городе Ньюарк, который является крупнейшим городом штата Нью-Джерси, открыли памятник Джорджу Флойду. 

Об этом сообщает "Голос Америки" в Facebook. 

Как сообщается двухметровый бронзовый монумент установили около здания мэрии. Сам мэр также принимал участие в открытии памятника. 

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Задержавшего Флойда полицейского Дерека Шовина уволили и признали виновным в убийстве чернокожего.

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Теги: news, новости, Украина, США, Флойд, памятник, 7dniv, 7dnivinfo  
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