В США поставили памятник Джорджу Флойду

В американском городе Ньюарк, который является крупнейшим городом штата Нью-Джерси, открыли памятник Джорджу Флойду.

Об этом сообщает "Голос Америки" в Facebook.

Как сообщается двухметровый бронзовый монумент установили около здания мэрии. Сам мэр также принимал участие в открытии памятника.

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Задержавшего Флойда полицейского Дерека Шовина уволили и признали виновным в убийстве чернокожего.