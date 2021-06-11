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События Сегодня, 19:3744
Как в Харькове травят и хотят уволить беременную девушку за критику украинизации

История харьковской студентки Маргариты, которая пожаловалась, что ей запрещают писать курсовую работу на русском языке, обрастает скандальными подробностями. 

В соцсетях девушке начали угрожать. "Стране" также стало известно, что после записанного ролика Маргариту хотят уволить с работы. 

Девушка оказалась сотрудницей Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области. После скандала руководство вызвало ее и требует писать заявление об уходе, иначе угрожают обратиться в полицию и уволить по статье. 

Интересно, что сегодня в Раде появился законопроект "слуг народа" об уголовной ответственности за надругательство над украинским языком. Документ направлен в том числе на людей, которые высказывают недовольство украинизацией в социальных сетях - и за последнее время таких недовольных в Украине все больше.

"Страна" исследовала очередной языковой скандал, который стал прямым следствием реформ, связанных с украинизацией. 

"Украинская власть ущемляет мои права"

Скандал разгорелся после того, как харьковская студентка Маргарита возмутилась тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском языке.

Она заявила, что не понимает, как от этого изменится смысл работы и что часть материалов она  перевела с английского, а теперь ей придется делать еще один перевод.

"Пишу курсовую работу на е@чем украинском языке. Вот понимаю, что украинская власть – она меня ущемляет, ущемляет мои права. Что значит – я не могу писать свою научную работу, в которой мои заключения, мои выводы, в которой описано, как я проводила эту работу, почему я не могу писать ее на русском языке. Что на украинском это будет более информативно, развернуто? Так нет.

Материалы я брала вообще на английском языке. Я их переводила. И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы", – заявила девушка на видео, которое обнародовала в своем Instagram.

Правда, оттуда оно уже удалено, а появилось это видео в группах по защите украинского языка. 

"Сафари началось". Угрозы от националистов

Видео перепостили паблики в сети, после чего языковые активисты обвинили Маргариту в антиукраинских заявлениях и потребовали призвать ее к ответственности.

Отдельные личности начали травлю девушки.

"От имени нашего сообщества призываем все компетентные органы, СМИ, активистов и неравнодушных граждан немедленно отреагировать на эти антиукраинские заявления Маргариты", - говорится в сообщении одной из групп "мовных активистов". 

Ей также стали поступать личные угрозы. В распоряжении "Страны" есть скриншоты с телефона девушки, куда ей теперь пишут неизвестные поборники государственного языка. 

Они угрожают облить ей лицо кислотой, унизить на камеру и начать "сафари". 

Как в Харькове травят и хотят уволить беременную девушку за критику украинизации

Как в Харькове травят и хотят уволить беременную девушку за критику украинизации

Как в Харькове травят и хотят уволить беременную девушку за критику украинизации

Проблемы на работе

После скандала начались проблемы и на работе. Девушка работает в Центре экстренной медицинской помощи и катастроф Харьковской области. 

Запись разговора девушки с директором центра Виктором Забаштой оказалась в распоряжении "Страны". 

"Россия - действительно, страна, которая показала себя не с лучшей стороны, это вражеская для нас страна, и язык ее вражеский... Просьба одна: идите с богом, туда, где не нужно изучать язык, где не нужно вести документацию на государственном языке. Я с удивлением узнал, что вы поступили в вуз и не знали, что там украинский язык, и к нам тоже... Чтобы мы не были вынуждены обращаться в Нацполицию..." - сказал Забашта. 

Девушка возразила, что в видео она не говорила, что плохо относится к Украине и украинскому языку. Кроме того, она рассказала, что беременна, и до декрета ей осталось всего два месяца. В ответ руководитель заявил, что ненавидит Россию и русский язык, а президента РФ Владимира Путина считает "х@йлом". 

"Надо было думать перед тем, как высказываться. Если бы я хотя бы примерно понимал, зачем вы это сделали, а я вас не понимаю. Если бы понимал - мог бы к этому отнестись иначе. В данном случае я не понимаю. Тем более Россию я ненавижу! И русский язык я ненавижу вместе с Россией. Пусть они отдадут нам Крым и Донбасс - и потом вы разговаривайте на любом языке. Путин - х@йло, понимаешь! А ты рассказываешь, какой это классный язык, на котором разговаривает Пушкин. Я еще раз говорю: я сделаю все, чтобы вы у меня не работали! Если вы не хотите по-доброму, вы уйдете по статье", - заявил директор центра. 

По его мнению, действия девушки могут попадать под действие статьи №161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". 

К разговору также подключилась коллега Забашты, которая заявила, что Маргарита обидела своим видео людей, которые говорят по-украински. Но больше всего ее возмутило то, что на страницах девушки в соцсетях указано, что она является сотрудницей "скорой помощи". Также она подключилась к угрозам и пообещала перепроверить всю документацию, с которой работала девушка.

"Мы изучим вашу документацию, если мы выявим хоть одно русское слово в вашей документации, вы получите за это выговор, и вас после этого уволят... Если вы не хотите увольняться самостоятельно, мы будем вынуждены обращаться в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку ваших высказываний, ваших суждений, слов", - заявила сотрудница центра. 

То есть увольняют девушку не за ее работу, а по идеологическим причинам. 

Любопытно, что отец Маргариты и ее два брата служили в АТО. 

"Директор сказал, что я враг украинского народа"

Маргарита рассказала "Стране", что произошло после того, как она опубликовала видео в Инстаграме - как ее начали травить в Сети и на работе.

К слову, девушка сейчас беременна и опасается за состояние своего ребенка. 

"Я 16 июня ехала с последнего экзамена в университете и в это время у меня появилась масса сообщений и комментариев под фотографиями. Я не поняла, что вообще происходит. Я почитала, не поняла откуда у них мои данные, и была просто в шоке. А потом мои друзья сбросили мне скрины из группы в телеграмме "Опусти вату" и "Катарсис", где были все мои данные: номер телефона, почта, что у них есть мой домашний адрес.

Меня ввели в такое состояние, что с 14:00 до вечера я просто сидела на одном месте, не пила воды даже. Общалась с адекватными людьми, которые меня поддерживали. Вечером в 18 мне позвонила одна из моих руководителей и спросила, что я уже натворила, куда я влезала. И сказала, что ей уже звонил директор, чтобы я приехала и писала заявление об увольнении.

Наша контора называется "Коммунальное некоммерческое предприятие Харьковской областной рады центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Я фельдшер медицины неотложного состояния. Из-за соображений безопасности не буду называть отделение, в котором я работаю, так как много недоброжелателей.

У меня 17 июня был скрининг беременности, поэтому я поехала не в центр писать заявление об увольнении, непонятно, почему я вообще обязана это делать, а поехала на скрининг, чтобы следить за состоянием своего ребёнка.

После скрининга я поехала отдыхать домой, хотя утром мне набрали и сказали, что меня ждут, чтобы я написала заявление об уходе из-за того, что сториз из Инстаграма вышли в сеть. Якобы это языковой скандал, нужно писать. Я не поехала ничего писать".

Маргарита сообщила интересный момент - свое видео она записала давно. А выложили его в сеть только сейчас. Она считает, ее кто-то подставил намеренно.

"Очень забавный момент, что эти видео я записывала ещё в мае, кто-то сделала запись экрана спустя 28 минут после публикации, а в сеть выложил спустя три недели.

Я подозреваю, кто это мог быть и этот человек мне сразу ответил очень эмоционально. Я ему ответила на украинском, что я люблю Украину и украинский язык и ничего против самой Украины и украинского народа я не имею. Наша история захватывающая, но то, что заставляют — я считаю принуждением".

Как в Харькове травят и хотят уволить беременную девушку за критику украинизации

Как в Харькове травят и хотят уволить беременную девушку за критику украинизации

Как в Харькове травят и хотят уволить беременную девушку за критику украинизации

Также Маргарита рассказала, что произошло у нее на работе в кабинете у директора.

"Сегодня утром мне позвонила диспетчер и сказала, что я должна ехать в контору. Машину снимают и гонят в Харьков, а это немаленькое расстояние. В то время на весь район остаётся только три машины скорой помощи, из шести положенных.

Я приезжаю, захожу к директору, представляюсь, а он переобувается и сразу начинает на украинском говорить. Хотя когда он просто так матом кроет и на работу меня принимал, то говорил на русском. Но после этого всего, он заговорил на украинском.

Он сказал: "Пиши заявление по-хорошему, иначе потом мы тебя уволим по статье". Я без понятия, по какой статье он меня хочет уволить, но он говорит, что я враг украинского народа.

Я сначала сказала, что я беременна и возможно где-то у меня ударили гормоны и где-то не так выразилась, возможно, грубовато. А он сказал, мол, а как я могу быть уверен, что вы на вызове не будете вести себя неадекватно. Я ему сказала, что за время работы на меня не жаловались. В конце я спросила: "так что вы меня снимаете со смены"? Он ответил: "Нет, иди работай"", - рассказывает девушка.

То есть сейчас беременная работница "скорой" под угрозой увольнения из-за языковой травли. 

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Теги: news, новости, Украина, Харьков, языковой, скандал, 7dniv, 7dnivinfo  
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