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События Сегодня, 21:4744
Санкции против совладельца крупнейшего в мире производителя титана и партнера "Боинга" ввел СНБО

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против российского миллиардера и крупнейшего производителя титана Михаила Шелкова.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Телеграм-канале в пятницу, по итогам заседания СНБО.

"По предложению службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е.", - написал президент.

Кроме того, как рассказал секретарь совета Алексей Данилов на брифинге, СНБО аннулировал четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, сообщил на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

"Были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018-м, 2019-м и 2017 годах", – сказал Данилов.

Также, по его словам, на заседании был заслушан отчет главы Госгеонедр Романа Опимаха относительно выполнения указа президента №122 от марта этого года относительно состояния в сфере недропользования.

Он добавил, что к 1 сентября текущего года все имеющиеся 3 тыс. лицензий будут размещены на геоинформационном портале с дублированием на портале "Сота" Совета с тем, "чтобы общество знало, где они находятся и кто ими владеет".

Как известно, Шелков - контролирующий акционер компании "Бизнес Альянс Компани", которой принадлежат 65,3% акций "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире производителя титана. Также Шелков владеет 1,1% акций "ВСМПО-Ависма" напрямую.

Шелкова называют одним из ключевых сотрудников в команде Сергея Чемезова, генерального директора госкорпорации "Ростех".

ВСМПО-Ависма, совладелец которой Михаил Шелков попал под санкции, является важным партнером корпорации "Боинг" и крупнейшим поставщиком комплектующих для "Боинга".

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