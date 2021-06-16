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Военную помощь Украине после встречи Байдена и Путина заморозил Белый дом

Через день после встречи президентов США и РФ в Женеве администрация Джо Байдена временно приостановила пакет военной помощи Украине, который включает смертоносное оружие.

Первоначально план этой помощи был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной этой весной.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с внутренними обсуждениями пакета помощи.

Общий объем пакета составляет около 100 миллионов долларов.

Совет национальной безопасности США поручил сформировать пакет помощи, поскольку Вашингтон все больше беспокоило массовое наращивание российской военной мощи вблизи границы с Украиной и на Крымском полуострове, по словам трех человек, просивших не называть их имен. Над составлением предложения работали должностные лица Государственного департамента и Пентагона.

Однако в конечном итоге представители Совета нацбезопасности отложили эту подготовку после того, как Россия объявила о сокращении войск, дислоцированных рядом с Украиной, и в преддверии встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Один из источников сообщил, что пакет может быть быстро отправлен ​​в Украину в любое время - он просто заморожен. 

По словам двух людей, знакомых с обсуждениями предоставления помощи, ключевые позиции в пакете включают системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение.

После событий 2014 года Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиардов долларов, включая беспилотники, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Эту новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались. Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала. Теперь помощь приостановлена", - написал канал.

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