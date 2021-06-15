Названа дата, когда Россия возобновит авиасообщение с Турцией

В России оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня.

Ограничение на полеты действовало с 15 апреля 2021 года.

Об этом сообщает "РИА Новости" в пятницу, 18 июня.

"Решение принято на основании заключения российской инспекционной группы", - заявила глава штаба и вице-премьер Татьяна Голикова.

В частности, по результатам проверки, в стране соблюдается масочный режим, а также организован контроль над доступностью санитайзеров и других средств защиты. Помимо этого, от 60 до 90 процентов сотрудников отелей прошли вакцинацию.