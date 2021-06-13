Прекратить поставки оружия Украине призвали НАТО в МИД России

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обратился к странам НАТО, призвав их прекратить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грушко, страны Североатлантического альянса должны показать Киеву, что пора перестать спекулировать на теме вступления Украины в НАТО, так как такие действия "стимулирует партию войны в Киеве".

"Если бы НАТО как сторона, которая уважает интересы безопасности партнера, была действительно заинтересована в сохранении и укреплении безопасности Украины, то прежде всего она должна была призвать Украину прекратить спекулировать на возможности вступления в НАТО. Эти спекуляции, совершенно ясно направлены на то, чтобы стимулировать партию войны в Киеве, которая думает, что конфликт может быть разрешен неполитическим путем", - заявил Грушко.

Он считает, что Украина пытается позиционировать свое сближение с НАТО как единственную защиту от внешнего врага, что является попыткой еще раз показать Западу, что именно Россия является стороной в конфликте, что противоречит и реальности "на земле" и истории самого конфликта.

"Во-вторых - прекратить оказание военной поддержки, в частности поставки туда летального и нелетального оружия, которые происходят", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.