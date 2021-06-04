Органы "ЛНР" не проводили с Протасевичем следственных действий - адвокат Протасевича

Адвокат бывшего главного редактора Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича прокомментировала заявление "генпрокуратуры ЛНР" о проведении следственных действий с оппозиционером в Беларуси.

По ее словам, органы "республики" не проводили никаких следственных действий в отношении Протасевича.

Об этом адвокат сказала "Новой газете".

По словам Инессы Оленской, в последнее время с Протасевичем вообще никаких следственных действий не проводили. В допросах, в том числе посредством видеосвязи, он не участвовал.

"Сегодня я встречалась с Романом, и он был весьма удивлен моему вопросу, допрашивали ли его представители ЛНР", – заявила Оленская.

Она пересказала слова Протасевича, что никто к нему не приезжал, никто с ним "ни по скайпу, ни по другим средствам связи не связывался".

Протасевич заверил адвоката, что если бы вдруг такая встреча с представителями "ЛНР" планировалась, то он бы настаивал на вызове своего защитника и отказался бы от помощи дежурного адвоката.