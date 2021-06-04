 

Органы "ЛНР" не проводили с Протасевичем следственных действий - адвокат Протасевича

События Сегодня, 09:1366
Органы "ЛНР" не проводили с Протасевичем следственных действий - адвокат Протасевича

Адвокат бывшего главного редактора Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича прокомментировала заявление "генпрокуратуры ЛНР" о проведении следственных действий с оппозиционером в Беларуси.

По ее словам, органы "республики" не проводили никаких следственных действий в отношении Протасевича.

Об этом адвокат сказала "Новой газете".

По словам Инессы Оленской, в последнее время с Протасевичем вообще никаких следственных действий не проводили. В допросах, в том числе посредством видеосвязи, он не участвовал.

"Сегодня я встречалась с Романом, и он был весьма удивлен моему вопросу, допрашивали ли его представители ЛНР", – заявила Оленская.

Она пересказала слова Протасевича, что никто к нему не приезжал, никто с ним "ни по скайпу, ни по другим средствам связи не связывался".

Протасевич заверил адвоката, что если бы вдруг такая встреча с представителями "ЛНР" планировалась, то он бы настаивал на вызове своего защитника и отказался бы от помощи дежурного адвоката.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Протасевич, 7dniv, 7dnivinfo, ЛНР  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Интервью Протасевича
Интервью Протасевича "результатом пыток и насилия" назвали Тихановская и владелец Nexta
4-июн-2021, 16:01
Привлечь Лукашенко к ответственности за инцидент в аэропорту Минска захотели в США
Привлечь Лукашенко к ответственности за инцидент в аэропорту Минска захотели в США
25-мая-2021, 10:02
Последствиями из-за инцидента с Протасевичем грозят Беларуси в Еврокомиссии
Последствиями из-за инцидента с Протасевичем грозят Беларуси в Еврокомиссии
24-мая-2021, 09:45
Госдеп США обратился к Беларуси после задержания Протасевича
Госдеп США обратился к Беларуси после задержания Протасевича
24-мая-2021, 09:43
Все аккаунты основателя NEXTA Протасевича в социальных сетях удалили коллеги
Все аккаунты основателя NEXTA Протасевича в социальных сетях удалили коллеги
23-мая-2021, 22:10

Последние новости

10:54
События
В ВОЗ заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим на планете
09:52
События
Проводить свои мероприятия в Беларуси отказался УЕФА
09:50
События
Водные и велосипедный экскурсионные маршруты открываются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
09:18
События
Свою выручку в прошлом году удвоила компания создавшая TikTok
09:16
События
Как можно снизить громкий звук двигателя самолета до уровня фена для волос выяснили ученые
09:13
События
Органы "ЛНР" не проводили с Протасевичем следственных действий - адвокат Протасевича
09:11
Политика
Безуглая внесла чужие правки в законопроект о реформе СБУ после истечения срока их подачи
08:55
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 июня 2021
Вчера, 2021-06-18
22:02
События
Прекратить поставки оружия Украине призвали НАТО в МИД России
21:55
События
Названа дата, когда Россия возобновит авиасообщение с Турцией
21:52
События
Военную помощь Украине после встречи Байдена и Путина заморозил Белый дом
21:47
События
Санкции против совладельца крупнейшего в мире производителя титана и партнера "Боинга" ввел СНБО
19:37
События
Как в Харькове травят и хотят уволить беременную девушку за критику украинизации
18:54
Экономика
Перед длинными выходными доллар подорожал на 6,5 копеек
18:39
События
В США поставили памятник Джорджу Флойду
16:19
События
Ученые обнаружили галактику почти без темной материи
16:18
События
Член комитета ВР по правам человека обвинила семью из Нововолынска в развращении ребенка
15:54
События
Появились подробности обысков у Муниципальной варты в Киеве
15:53
События
349 тысяч гривень зарплаты за май получил Головатый, руководящий КСУ вместо Тупицкого
15:51
События
Въезд американцам и жителям Балкан разрешит ЕС

Новости ТОП-7

Почему чиновникам и депутатам начали массово колоть дефицитную вакцину3615
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 июня 20213016
Появилось видео скандальной перепалки Байдена с журналисткой в Женеве767
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 июня 2021685
ВНО по математике почти треть абитуриентов не сдала547
Зеленский пришел на похороны хореографа Чапкиса543
Три главных требования МВФ для получения Украиной очередного транша назвали в Минфине461

Досуг

Возможные последствия геморроя
Возможные последствия геморроя
У каждого человека разного возраста мог быть дискомфорт или боль в заднем проходе во время испражнений. В запущенных случаях - кровь.
Вчера, 17:29119
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Стильные фотообои в современном интерьере квартир и домов
Покупка новой квартиры или дома – всегда радостное и долгожданное событие, за которым следует подбор стильных, современных и экологически чистых отделочных материалов.
17-июн-2021, 18:51190
К чему дарят белые розы
К чему дарят белые розы
Белые розы, одни из популярнейших во всех уголках земного шара. Несмотря на то, что в последние годы в семействе королевы цветов появляется масса сортов самых неожиданных и замысловатых оттенков, и отвоёвывают свою долю рынка у любителей экзотики, белые розы стоят особняком, являясь всегда
17-июн-2021, 12:49215
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать
Если вы находитесь в поисках мастеров, которые будут бережно ухаживать за вашим телом, обратите внимание на студию 365 STUDIO. Почему стоит обратиться именно сюда?
16-июн-2021, 21:46200
Международные перевозки из Китая и Турции
Международные перевозки из Китая и Турции
Статья о компании RDcargo, которая занимается международными перевозками и полным сопровождением транспортного средства из Турции и Китая в Украину.
16-июн-2021, 21:41226
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца в Днепре: где заказать доставку
Пицца — традиционное итальянское блюдо, которое уже полюбилось на территории разных стран. Украина — не исключение. Однако, чтобы пицца действительно была приготовлена с учетом итальянских традиций, нужно найти хорошее заведение.
16-июн-2021, 21:37222

События

В ВОЗ заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим на планете
В ВОЗ заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим на планете
Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Суминанат сообщила, что индийский штамм, или дельта-вариант, коронавируса становится господствующим в мире.
Сегодня, 10:5447
Проводить свои мероприятия в Беларуси отказался УЕФА
Проводить свои мероприятия в Беларуси отказался УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси.
Сегодня, 09:5253
Водные и велосипедный экскурсионные маршруты открываются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Водные и велосипедный экскурсионные маршруты открываются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции открываются водные и велосипедный маршруты.
Сегодня, 09:5057
Свою выручку в прошлом году удвоила компания создавшая TikTok
Свою выручку в прошлом году удвоила компания создавшая TikTok
Китайская компания ByteDance, создавшая популярное видео-приложение TikTok, в прошлом году удвоила свою выручку.
Сегодня, 09:1859
Как можно снизить громкий звук двигателя самолета до уровня фена для волос выяснили ученые
Как можно снизить громкий звук двигателя самолета до уровня фена для волос выяснили ученые
В России исследователи нашли способ уменьшить громкий звук двигателя самолета во время полета.
Сегодня, 09:1663
Органы "ЛНР" не проводили с Протасевичем следственных действий - адвокат Протасевича
Органы "ЛНР" не проводили с Протасевичем следственных действий - адвокат Протасевича
Адвокат бывшего главного редактора Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича прокомментировала заявление "генпрокуратуры ЛНР" о проведении следственных действий с оппозиционером в Беларуси.
Сегодня, 09:1369
7 Днів