Свою выручку в прошлом году удвоила компания создавшая TikTok

Китайская компания ByteDance, создавшая популярное видео-приложение TikTok, в прошлом году удвоила свою выручку.

Об этом сообщает ВВС в пятницу, 18 июня.

В частности, внутренняя служебная записка, выпущенная для персонала компании, показала, что общая выручка фирмы подскочила на 111% до 34,3 млрд долларов к 2020 году. Таким образом цифры лишь подчеркивают неизменную мировую популярность TikTok.

В свою очередь, годовая валовая прибыль ByteDance также выросла на 93% до 19 млрд долларов, а чистый убыток за тот же период составил 45 млрд долларов, при этом он не связан с операциями компании.

По данным, обнародованным в записке, по состоянию на декабрь прошлого года у ByteDance было около 1,9 млрд активных пользователей в месяц на всех ее платформах.

Помимо этого, огромная популярность TikTok также означает, что ByteDance находится под пристальным вниманием правительств по всему миру, в том числе в США и Китае.