В ВОЗ заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим на планете

Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Суминанат сообщила, что индийский штамм, или дельта-вариант, коронавируса становится господствующим в мире.

Об этом Суминанат сказала 18 июня на традиционном брифинге ВОЗ, посвященном ситуации с COVID-19.

По словам эксперта, штамм распространяется быстро из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку.

"Вариант "Дельта" на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной способности передаваться", - заявила Суминанат.