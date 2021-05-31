Китайский миллиардер ушел в тень после публикации в соцсети древнего стихотворения, которое вызвало панику

Власти Китая вызвали на ковер миллиардера, главу крупнейшей в стране компании по доставке еды Meituan Ван Си и предупредили его, чтобы он держался в тени.

Предупреждение последовало после того, как в прошлом месяце бизнесмен опубликовал стихотворение эпохи правления династии Тан (618-907 годы), которое потрясло рынки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Магнат разместил в своем аккаунте в Fanfou, китайском аналоге Twitter, лирическое произведение тысячелетней давности.

По данным ;BBC, речь идет о стихотворении поэта Чжан Цзе "Яма для сожжения книг", критиковавшем китайского императора Цинь Шихуанди, которому приписывают сожжение философских книг и погребение заживо 460 последователей учения Конфуция.

Многие восприняли публикацию как скрытую критику властей КНР.

Появление поста спровоцировало падение стоимости акций Meituan и их паническую распродажу: за два дня ценных бумаг было продано на 26 миллиардов долларов.

Ван Си удалил пост и в новой записи объяснил, что хотел раскритиковать непредусмотрительность конкурентов, но это не остановило дальнейшей распродажи акций.

В итоге мае акции Meituan потеряли более половины своей цены. Правда, вскоре восстановились и даже поднялись на 3,7%.

Официальные лица призвали Ван Си пока залечь на дно. Они воздерживались от более суровых мер против него, потому что не хотели создавать впечатления, будто в КНР завинчивают гайки после каждого незначительного инцидента.

С тех пор предприниматель остается в тени. После появления 9 мая разъяснения намерений он больше не появлялся в соцсети Fanfou. Хотя до скандала обновлял свой аккаунт не реже нескольких раз в неделю.

Meituan - вторая по стоимости компания в Китае. В ее отношении еще до скандального поста было начато антимонопольное расследование, которое может обойтись компании более чем в 700 миллионов долларов штрафа.