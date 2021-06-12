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События Сегодня, 13:0165
Как связаны последние санкции СНБО с "титановым" проектом США и при чем тут генерал ФСБ

В санкционный список СНБО, кроме Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, попали известные российские персоны —  миллиардер, акционер крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков и гендиректор "Ростеха", генерал-полковник ФСБ Сергей Чемезов. 

К слову, государственный "Ростех" имеет прямое отношение к титановому гиганту "ВСМПО -Ависма" - ему принадлежит пакет акций (25% плюс 1 акция) этой компании. А Чемезов является главой совета директоров "ВСМПО-Ависмы". Шелков же числится его  заместителем.

Сама "ВСМПО -Ависма" - давний и очень крупный бизнес-партнер корпорации Boeing (с последней в 2009 году было создано совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing) - поставляет на заводы американского авиагиганта различную титановую продукцию.

Раньше, до 2014 года, в этой цепочке фигурировал и Запорожский титаново-магниевый комбинат (ЗТМК), частью которого владеет государство (Фонд госимущества), частью - попавший под санкции Дмитрий Фирташ.

При этом американцев, судя по всему, сильно тяготит титановая зависимость от российской "Ависмы".

В конце прошлого года Министерство торговли США включило "Ависму" в список "конечных военных пользователей". Это означает прямой запрет на приобретение товаров и технологий США. Но уже в январе 2021 года США назвали это решение "ошибочным" и исключили российскую компанию из "черного списка". Понятно, что версия с "ошибкой" сомнительная. Скорее всего, отмену санкций пролоббировал Boeing.

По версии, которая распространена в среде металлургического бизнеса, США сильно интересуются возможностью зайти на ЗТМК, а также на другие титановые активы Украины, чтоб снизить (а в идеале и вообще ликвидировать) зависимость от "Ависмы". Поэтому санкции и против Фирташа, и против Чемезова и Шелкова с "Ависмой" могут быть некой многоходовкой, которая может привести к переделу мирового рынка титана. 

К слову, стоит заменить, что и уголовное дело против Фирташа, из-за которого он с 2014 года находится в Австрии, где идут суды по его экстрадиции в США, американцы в свое время также возбудили по "титановому эпизоду". Американские силовые структуры обвиняли украинского бизнесмена в том, что он якобы с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными и сфабрикованными (подробнее об этой истории можно прочитать здесь).

"Титановый" вопрос был и формальным поводом для нынешнего введения санкций СНБО против Фирташа (из-за предприятия "Крымский титан"). 

Какой может быть реальный повод - разбиралась "Страна".

Друг Путина, считает санкции США "войной"

Сергей Чемезов - известная личность как в самой России, так и за нее пределами.

Чемезову 68 лет, он прошел карьерный путь от НИИ редких и цветных металлов и Иркутске до гендиректора государственной корпорации "Ростех". О последней стоит сказать отдельно.

В нее входит порядка 800 заводов и НИИ, в том числе авиастроительные КБ "Сухой" и "МИГ", которые сейчас работают над самолетом МС-21 - конкурентом Airbus A320 и Boeing 737, на который уже есть 175 заказов, в том числе, зарубежных. Также "Ростех" - один из крупных инвесторов угольной отрасли, ему принадлежат активы в автопроме (АвтоВАЗ) и прочее. "Ростех" владеет и пакетом акций "ВСМПО- Ависма", а сам Чемезов возглавляет совет директоров. 

В 80-х годах Чемезов возглавлял представительство экспериментально-промышленного объединения "Луч" в ГДР, где и познакомился с Владимиром Путиным. С тех пор их связывают дружеские отношения.

"У нас так случилось, что мы и по работе вместе рядом были, и машина, которая нам выделялась, она была одна на двоих. Одна машина на двоих и мы через день на этой машине катались", - рассказывал Чемезов в фильме "Путин. Часть 2" Андрея Кондрашова. 

Чемезов - генерал ФСБ, полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством", доктор экономических наук и член бюро высшего совета "Единой России".

Сергей Чемезов резко критикует американские санкции в отношении России.

"Все возможное, чтобы усложнить нам жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции - это, по-сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь. С США у нас объем торговли небольшой, поэтому и зависимости никакой нет. А европейцы ближе к нам, их экономика более завязана на российскую. Я верю в здравый смысл, который когда-нибудь возобладает. Но чутье подсказывает, что текущая ситуация - это надолго. Американцы будут продолжать подобные действия, чтобы держать нас в тонусе", - сказал Чемезов в недавнем интервью российскому "РБК".

Сам Чемезов, к слову, с 2014 года - под персональными санкциями стран Запада.

Титановый крючок для Boeing

Что касается "ВСМПО- Ависма", то компания является мировым лидером по производству титановых штамповок для авиационной промышленности.

Еще с 2006 года сотрудничает с мировым авиа-гигантом Boeing, а в 2009 году создала с ним совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing, которое продолжает успешно работать.

В 2018 году была открыта новая производственная площадка на территории свободной экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области. На заводе идет механическая обработка титановых штамповок для ряда моделей Boeing.

После начала пандемии ситуация на "Ависме" ухудшилась из-за общего спада в авиастроении. За 9 месяцев прошлого года компания получила убыток почти. 347 млн рублей. Но в начале этого года компания подписала новый контракт с Boeing на поставку титановой продукции. По условиям контракта, "ВСМПО-Ависма" будет поставлять титановые поковки для ряда моделей самолетов - 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

После этого акции компании пошли в рост - за день их стоимость поднялась на 1,8%.

В целом на США приходится порядка 40% экспорта "Ависмы", а сам Boeing закупает у компании около 35% необходимого ему титана.

Но "Ависма" снабжает и других представителей авиапрома - европейский Airbus закупает у нее до 65%, бразильский Embraer – до 100% титановых комплектующих.

Ранее, до 2014 года "Ависма" тесно сотрудничала с ЗТМК. Но после Майдана контакты оборвались. 

"Хотят отжать титановые активы Фирташа под американцев"

Отметим, что ЗТМК с 2013 года работает как ООО. При этом 51% акций у государства, 49% - у Фирташа и подконтрольной ему "Толексис Трейдинг Лимитед". Формально, если встанет вопрос о приватизации (а в прошлом году объект включен в списки на приватизацию), у Фирташа, как крупного акционера в теории есть право на приоритетный выкуп государственной доли. Правда, в июле прошлого года ФГИ поменял устав ЗТМК с целью убить приоритетное право Фирташа на покупку 51%. Но это обжалуется в суде.

По словам источника "Страны" в металлургической отрасли, украинский титан - это явно интерес США, для которых титановые руды являются дефицитными.

"Помимо ЗТМК, у Фирташа в Украине есть два ГОКа плюс приобретенный на аукционе Госгеонадр хороший участок с титановыми рудами - Селищанский в Житомирской области", - говорит наш источник.

Group DF Фирташа владеет Междуреченским ГОКом и "Валки-Ильменит", а также строит Стремигородский ГОК и Мотроновский ГОК в Днепропетровской области. Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа – 180 тысяч тонн ильменитового концентрата в год, "Валки-Ильменит" – 65 тысяч тонн.

В апреле этого года ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящее в Group DF Дмитрия Фирташа, приобрело на электронных торгах Госгеонадр специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка с залежами титановых руд в Житомирской области.

Покупка обошлась Фирташу в 50,1 млн гривен при стартовой цене в 3,36 млн. 

"Поэтому санкции в отношении Фирташа - это вопрос передела титанового рынка под американцев, чтоб они смогли уменьшить зависимость своего авиапрома от российских поставщиков, - полагает наш источник. - Титановые активы в Украине у Фирташа попытаются отобрать и выставить на торги, под американского покупателя. А санкции против "Ависмы" могут быть нужны для подстраховки - чтобы ей не удалось каким-либо образом заполучить доступ к украинскому титану раньше американцев. С другой стороны, Фирташ наверняка будет оспаривать в судах попытки отжать бизнес и процесс будет очень не быстрый. А может и вообще дело повернется вспять, если поменяются политические расклады в Украине".

К слову, источник "Страны" в правительстве дал еще одну интересную дополнительную деталь.

"Принадлежащая государству объединенная горно-химическая компания недавно подписала с "Ависма" контракт на поставку ильменита - сырья для производства титана. Поэтому обвинения со стороны СНБО, что титановые предприятия Фирташа что-то поставляют в Россию - это чисто формальный повод и выглядит как избирательное преследование титановых активов Фирташа. Реальная причина, безусловно, иная", - говорит источник.

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