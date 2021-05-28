 

Меркель выступила с обращением в честь 80-летия нападения Германии на СССР

События Сегодня, 16:3623
Меркель выступила с обращением в честь 80-летия нападения Германии на СССР

В субботу, 19 июня, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением, посвященным 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Через несколько дней, 22 июня, состоится годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. После того как с немецким нападением в 1939 на Польшу была развязана Вторая Мировая война, 2 года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день - повод для стыда", - сказала она.

В то же время Меркель уточнила, что ФРГ признает свою ответственность за преступления нацистского режима.

"К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах", - резюмировала она.

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Теги: news, новости, Украина, Меркель, 7dniv, 7dnivinfo, Германия  
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