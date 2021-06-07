Певицу МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, была введена в искусственную кому.

Об этом пишет издание Starhit со ссылкой на источник в московской больнице, в которой находится артистка.

"В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких <…> Было принято решение ввести Марину в искусственную кому", — рассказал собеседник издания.

По его словам, изначально врачи попробовали неинвазивную вентиляцию легких, однако она плохо помогала певице.

Эту информацию агентству РИА "Новости" подтвердила представитель МакSим.

"Марина на ИВЛ, в искусственной коме <...> Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно", — заявила собеседница агентства.

По ее слова, прогнозы врачей достаточно позитивные, а искусственная кома необходима, чтобы у Абросимовой не возникло кислородного голодания.

Напомним, ранее певица МакSим была госпитализирована с пневмонией. Директор артистки Маргарита Соколова в беседе с "Газетой.Ru" предположила, что у Абросимовой может быть коронавирусная инфекция, несмотря на отрицательный результат теста на COVID-19.