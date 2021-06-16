Путин на съезде "Единой России" призвал вакцинироваться

Президент России Владимир Путин заявил, что ученые пока еще изучают последствия перенесенного коронавируса, поэтому лучше от него прививаться.

Об этом он сообщил во время съезда партии "Единая Россия", который транслируется в эфире российских каналов.

"Медицинская реабилитация после операций, травм, сердечно-сосудистых, безусловно, нуждается в развитии. Сегодня эта задача особенно актуальна, учитывая, что многие наши граждане столкнулись с последствиями перенесенного коронавируса", - сказал он.

При этом Путин уточнил, что уже разговаривал с врачами относительно последствий коронавируса.

"Разговаривал с врачами - последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, до сих пор изучаются. И специалистам еще предстоит разобраться, к чему это ведет. Прививаться - лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция лучших наших специалистов и в мире", - добавил он.