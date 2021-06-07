В Киеве банда татуированных свастиками наркоманов прятала в жилье у человека с инвалидностью украденный мопед

Ночью в Киеве был похищен мопед. Правоохранители нашли его в квартире, куда его принесли татуированные нацистскими наколками наркоманы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Телеграме.

Как сообщается, владелец похищенного мопеда установил на него GPS-трекер. Голосеевские оперативники провели первоочередные оперативные мероприятия и установили, кто именно похитил мопед.

Как выяснилось похищенное транспортное средство находилось в квартире. В результате было решено провести обыск.

По словам владельца квартиры (инвалида-колясочника) к нему пришел знакомый и попросил, чтобы мопед постоял у него пару дней.

Во время обыска в квартире обнаружили двух граждан, находящихся в активном розыске. Они были задержаны.

Кроме того, впоследствии пришел парень с девушкой, который и совершил кражу. Его также задержали. Его спутницу задержали, как свидетеля.

По данным издания, все задержанные - наркозависимые. Именно из-за наркотиков владелец квартиры и лишился ноги.

Примечательно, у двоих задержанных на теле присутствуют татуировки в виде свастик.