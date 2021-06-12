Ученые открыли новый вид лягушек: назвали в честь рок-группы Led Zeppelin

Животные с яркой разноцветной кожей живут в лесах под Андами и, по мнению биологов, уже находятся под угрозой вымирания.

Ученые открыли в Южной Америке новый вид лягушек, который назвали в честь легендарной рок-группы Led Zeppelin. Новое исследование опубликовали на сайте ResearchGate.

Сотрудники Университета Сан-Франциско-де-Кито и Национального института биоразнообразия Эквадора нашли неизвестных ранее лягушек в восточной части Анд. Биологи предполагают, что новый вид Pristimantis ledzeppelin обитает только в лесной местности на границе Перу и Эквадора, он весьма малочисленный, а потому нуждается в защите. На сайте Национального института биоразнообразия Эквадора объяснили, что таким названием хотели напомнить об удивительной музыке «одной из самых влиятельных групп» в истории человечества.

Лягушки поселились на листьях кустарников, растущих у ручьев в Рио-Бланко, они забрались на высоту около трех метров. Как установили исследователи, Длина тела самцов достигает 2,4 сантиметра, а самок — 3,6. От других видов они отличаются медно-красными глазами, складкой на лопатках, ростральным сосочком на морде и пятнистой бугорчатой кожей желтой, оранжевой, черной и коричневой расцветки.

Род Pristimantis насчитывает 569 видов, но 28 из них впервые обнаружили в Эквадоре за последние два года, когда ученые начали активно исследовать горный хребет Кордильера-дель-Кондор.