Под воду из-за сильных ливней ушел Днепр

Ливневки в городе не справляются, сотрудники ГСЧС ежедневно откачивают с улиц по 12 тысяч кубометров воды.

В Днепре после обильных ливней затоплено большое количество автодорог, железнодорожных переездов и частных домовладений.

Как сообщает местный ресурс 056.ua, самая критическая ситуация сложилась в районе ДЗМО и на жилмассиве "Западный".

Водители рассказывают, что на некоторых участках дорог образовались большие лужи в связи с тем, что ливневки не справляются с большим объемом дождевой воды. В некоторых местах глубина подтопления доходит до "порогов" автомобилей.