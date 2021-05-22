 

Под воду из-за сильных ливней ушел Днепр

События Сегодня, 18:2563
Под воду из-за сильных ливней ушел Днепр

Ливневки в городе не справляются, сотрудники ГСЧС ежедневно откачивают с улиц по 12 тысяч кубометров воды.

В Днепре после обильных ливней затоплено большое количество автодорог, железнодорожных переездов и частных домовладений.

Как сообщает местный ресурс 056.ua, самая критическая ситуация сложилась в районе ДЗМО и на жилмассиве "Западный".

Водители рассказывают, что на некоторых участках дорог образовались большие лужи в связи с тем, что ливневки не справляются с большим объемом дождевой воды. В некоторых местах глубина подтопления доходит до "порогов" автомобилей.

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