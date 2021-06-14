Подросток, который лег под поезд во время селфи погиб в Ирпене

Вечером 18 июня, в Ирпене под Киевом произошла трагедия. Желая сделать крутое селфи, 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост, а заметив приближение поезда - лег на рельсы.

В итоге от полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

На место трагедии прибыли правоохранители, было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Полиция призвала родителей быть более внимательными к детям, а молодых людей - не рисковать жизнью ради ярких кадров и не пытаться повторять сцены из блокбастеров.