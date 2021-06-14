В Крыму восстановили энергоснабжение. Без света оставались более 26 тысяч человек

В субботу вечером, 19 июня, в аннексированном Крыму полностью восстановили электроснабжение потребителей, которое вместе с водоснабжением отключали из-за затоплений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

"19 июня в 18:00 восстановительные работы в сетях 6–10 кВ и 0,4 кВ завершены, всем потребителям подано напряжение. Максимально без электроснабжения оставались 26 200 человек", - сказано в сообщении.

С 17 июня из-за грозы и ливней происходили отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Восстановительные работы вели 93 бригады.