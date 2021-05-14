Со святой Троицей! Сегодня, 20 июня, отмечается великий и радостный православный праздник.

Во-первых, он служит напоминанием христианской догмы о том, что Святой Дух пришел от Бога Отца, по обещанию Бога Сына.

Во-вторых, повествует о том, как Святой Дух спустился на апостолов, после чего они научились исцелять и говорить на разных языках - чтобы проповедовать Слово Божье всем людям.

В храме сегодня торжественный службы, все украшено цветами. Люди обедают с друзьями и родственниками, веселятся. В старину девушки гадали на суженого. Некоторые ждут сватов, которые придут с женихом просить руки и сердца.

На Троицу нельзя ругаться, проявлять чувство зависти, физически работать. Не рекомендовано посещать кладбища - это нужно было сделать вчера, на Троицкую родительскую субботу.