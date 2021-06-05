Аваков заочно ответил Данилову на его шутку о потопе в Крыму

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, после шутки главы СНБО Алексея Данилова о наводнении в оккупированном Крыму, заявил, что стихийные бедствия на аннексированном полуострове - не повод злорадствовать.

Об этом глава МВД написал в своем Тwitter-аккаунте.

"Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении. Аксёновы и прочие путиноиды пройдут... Жаль наш красавец Крым, жаль людей", - написал министр.