Под землю по самую кабину провалился грузовик в центре Житомира

В субботу, 19 июня, в центре Житомира под асфальт провалился грузовик.

Инцидент произошел рядом с жилой высоткой, на пешеходной зоне.

Об этом рассказал журналист Андрей Близнюк у себя в Facebook.

Так, инцидент произошел на Майдане Соборном, возле двенадцатиэтажного дома, где коммунальные службы ремонтировали дорожное покрытие.

Свидетели утверждают, что самосвал почти полностью ушел под землю. К счастью, в момент провала грузовика рядом не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.

Место провала было ограждено предупредительной лентой, а причины инцидента сейчас устанавливаются.









