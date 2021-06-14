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События Сегодня, 10:1776
Под землю по самую кабину провалился грузовик в центре Житомира

В субботу, 19 июня, в центре Житомира под асфальт провалился грузовик.

Инцидент произошел рядом с жилой высоткой, на пешеходной зоне.

Об этом рассказал журналист Андрей Близнюк у себя в Facebook.

Так, инцидент произошел на Майдане Соборном, возле двенадцатиэтажного дома, где коммунальные службы ремонтировали дорожное покрытие.

Под землю по самую кабину провалился грузовик в центре Житомира

Свидетели утверждают, что самосвал почти полностью ушел под землю. К счастью, в момент провала грузовика рядом не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.

Место провала было ограждено предупредительной лентой, а причины инцидента сейчас устанавливаются.

Под землю по самую кабину провалился грузовик в центре Житомира
Под землю по самую кабину провалился грузовик в центре Житомира
Под землю по самую кабину провалился грузовик в центре Житомира
Под землю по самую кабину провалился грузовик в центре Житомира
Под землю по самую кабину провалился грузовик в центре Житомира

 

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