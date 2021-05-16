Сыну Меган и Гарри получить титул не позволит Принц Чарльз

Сын королевы Великобритании принц Чарльз, после своего восхождения на престол, не позволит своему внуку Арчи получить титул принца.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Принц Уэльский после своего вступления на престол хочет ограничить число ключевых членов королевской семьи. При этом сын герцога Сассекского Гарри и Меган Маркл не сможет получить титул принца.

"Гарри и Меган уже уведомили, что Арчи никогда не станет принцем, даже когда Чарльз станет королем", - рассказал источник издания.

О запланированной Чарльзом реформе официально ничего не сообщалось. Однако предполагается, что после ее проведения только наследники престола и их ближайшие родственники будут получать титулы, финансовую поддержку и полицейскую защиту за счет государства.