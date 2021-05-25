Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву и обсудит с Лавровым проблему Украины

Во время встречи в Москве, которая произойдет 21-24 июня, генсек ОБСЕ Хельга Шмид намерена встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в своем Twitter в воскресенье, 20 июня.

В частности, российская сторона на встрече планирует высказать замечания к докладам Специальной мониторинговой миссии в Украине, отмечает МИД РФ.

"Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями с 21 по 24 июня. Они обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью в ОБСЕ", - заявили в пресс-центре.

Госпожа Шмид намерена обратиться к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, а также выступить с обращением на 9-й Московской конференции по международной безопасности по тенденциям и перспективам в европейской безопасности.

В свою очередь, МИД РФ поделилось о планах по переговорам господина Лаврова и генсека ОБСЕ.

"Будет предметно рассмотрена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по Украине, высказаны наши замечания к ее докладам. Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов на Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются", - заявили в пресс-центре.

По данным МИД, Москва обратит внимание на нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины "в контексте разгула неонацизма в стране, а также призовет руководство ОБСЕ повлиять на Киев, "который саботирует выполнение минского "Комплекса мер" и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском".